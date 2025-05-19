В Башкирии за одни сутки сгорели дома двух многодетных семей

Сразу две многодетные семьи в Башкирии за сутки остались без крыши над головой — дома сгорели полностью, передаёт МЧС республики.

Первое ЧП — в деревне Новый Янгзит Краснокамского района. Огонь уничтожил всё: дом из бруса, баню, теплицу, мотоблок и самодельный трактор.

Семья из семи человек (в том числе трое детей) спаслась только благодаря пожарному извещателю. Если бы не он — могли бы не проснуться. Предварительная причина пожара — обычная история: вышла из строя электропроводка.

В тот же день под Уфой в посёлке Нагаево загорелся первый этаж двухэтажного дома. Троих детей, которые оказались заперты наверху из-за едкого дыма, вытащили спасатели в противогазах.

Дознаватели уже нашли виновных. В этот раз — дети, которые решили поиграть со спичками.

А ведь сколько раз говорили: не оставляйте детей без присмотра и проверяйте проводку. Но нет, каждый думает, что минует именно его. Не минуло.