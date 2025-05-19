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В Башкирии за одни сутки сгорели дома двух многодетных семей

©МЧС Башкирии

Сразу две многодетные семьи в Башкирии за сутки остались без крыши над головой — дома сгорели полностью, передаёт МЧС республики.

Первое ЧП — в деревне Новый Янгзит Краснокамского района. Огонь уничтожил всё: дом из бруса, баню, теплицу, мотоблок и самодельный трактор.

последствия пожара
©МЧС по Башкирии

Семья из семи человек (в том числе трое детей) спаслась только благодаря пожарному извещателю. Если бы не он — могли бы не проснуться. Предварительная причина пожара — обычная история: вышла из строя электропроводка.

последствия пожара
©МЧС по Башкирии

В тот же день под Уфой в посёлке Нагаево загорелся первый этаж двухэтажного дома. Троих детей, которые оказались заперты наверху из-за едкого дыма, вытащили спасатели в противогазах.

последствия пожара
©МЧС по Башкирии

Дознаватели уже нашли виновных. В этот раз — дети, которые решили поиграть со спичками.

последствия пожара
©МЧС по Башкирии
последствия пожара
©МЧС по Башкирии

А ведь сколько раз говорили: не оставляйте детей без присмотра и проверяйте проводку. Но нет, каждый думает, что минует именно его. Не минуло.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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