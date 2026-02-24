0
В Башкирии за день подростки устроили поножовщину в маршрутке и стрельбу в Уфе

В Кугарчинском районе 16-летний подросток ранил ножом сверстника в общественном транспорте, а в Уфе у ТЦ «Планета» несовершеннолетние устроили драку со стрельбой из пневматики.
В селе Юмагузино Кугарчинского района Башкирии 16-летний подросток ранил ножом ровесника прямо в салоне общественного транспорта. Об этом 24 февраля сообщили Минздрав республики и региональное управление МВД.

Двое несовершеннолетних поссорились на почве личной неприязни. Во время стычки один из них нанёс другому колото-резаную рану. Медики экстренно доставили пострадавшего в Мраковскую ЦРБ и оценили его состояние как среднетяжёлое. Полиция передала материалы по факту нападения следователям для принятия процессуального решения.

Криминал в Кугарчинском районе на контроле Бастрыкина

Село Юмагузино Кугарчинского района и ранее фигурировало в криминальных сводках. В декабре 2025 года, как сообщал Ньюс-Баш, в Башкирии начался суд над тремя жителями населенного пункта, обвиняемыми в похищении и нанесении тяжких телесных повреждений 16-летнему подростку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил дело на контроль.

Стрельба у ТЦ «Планета» в Уфе

Тем временем в Уфе у ТЦ «Планета» произошла ещё одна стычка с участием молодёжи. По словам свидетелей, группа подростков напала на мужчину прямо на остановке, после чего один из нападавших выстрелил из пневматического пистолета. Полиция задержала четверых участников в возрасте от 16 до 17 лет и изъяла оружие. По обоим эпизодам ведомство проводит проверку.

Хроника нападений школьников в Башкирии

В феврале 2026 года в республике произошла серия инцидентов с участием несовершеннолетних. По информации news-bash.ru, 9 февраля суд отправил в СИЗО 15-летнего школьника, который напал с ножом на иностранных студентов в общежитии БГМУ в Уфе. Кроме того, 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из пневматики в гимназии №16, по этому факту следствие возбудило уголовные дела о покушении на убийство и халатности.

Статистика МВД: рост числа трудных подростков

По данным МВД по Республике Башкортостан, которые ведомство озвучило на парламентских слушаниях в феврале 2026 года, за последние шесть лет уровень подростковой преступности в регионе снизился на 36%. Вместе с тем на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних состоят 3 568 подростков — это на 1 398 человек больше, чем в 2023 году, сообщает bashinform.

24.02.2026
Спецоперация

Участник СВО из Башкирии планирует открыть фитнес-клуб в родном селе

Гали Рахматуллин
Боец из Кугарчинского района Гали Рахматуллин получил медаль за спасение командира, а после ранения намерен тренировать земляков в селе Мраково.
01.02.2026
Происшествия

В Башкирии чат-бот ГАИ помог задержать нетрезвого водителя в Кугарчинском районе

эвакуация авто
Сотрудники ГАИ задержали водителя с признаками опьянения в Кугарчинском районе. Информацию о подозрительном автомобиле передали очевидцы через чат-бот.
21.12.2025
Происшествия

В Башкирии подросток ударил ножом в горло участника драки у суда в Кармаскалах: пострадавший в коме

ссора между мужчинами
В селе Кармаскалы 17-летний подросток ударил ножом в шею молодого человека, который пытался остановить уличную драку. Пострадавший потерял сознание и впал в кому.
17.12.2025
Происшествия

Четыре человека разбились насмерть на трассе Магнитогорск — Ира в Башкирии

авто после дтп
Четыре человека погибли в аварии в Кугарчинском районе Башкирии, сообщает республиканская Госавтоинспекция. ДТП случилось сегодня, 17 декабря, около пяти вечера.
03.12.2025
Криминал

Бастрыкин взял на контроль дело о похищении подростка в Башкирии: обвиняемым грозит 12 лет

погоны прокуратуры
В Башкортостане начался судебный процесс над тремя жителями села Юмагузино. Их обвиняют в похищении и нанесении тяжких телесных повреждений 16-летнему подростку, который впал в кому.
01.12.2025
Происшествия

В Башкирии 44-летний охотник случайно выстрелил себе в ногу

охотник с ружьем
Кугарчинском районе 44-летний мужчина случайно выстрелил в себя. Сейчас его переводят в травматологический центр Кумертау.
15.11.2025
Происшествия

В Башкирии застолье двух знакомых закончилось поножовщиной из-за старой обиды

молодой человек наносит удар кулаком
Житель Бирского района Башкирии стал фигурантом уголовного дела после того, как во время пьяной ссоры нанес ножевое ранение своему знакомому. Как сообщили в правоохранительных органах, причиной конфликта
15.06.2025
Экономика

В Башкирии компании по производству воды доверили полумиллиардный ремонт плотины

юмагузинское водохранилище
Региональные власти передали ремонт крупнейшего водохранилища республики компании, связанной с производством питьевой воды. Контракт на 432,65 миллиона рублей достался «Нефтехимремонту» после повторных торгов.
