В Башкирии за день подростки устроили поножовщину в маршрутке и стрельбу в Уфе

В Кугарчинском районе 16-летний подросток ранил ножом сверстника в общественном транспорте, а в Уфе у ТЦ «Планета» несовершеннолетние устроили драку со стрельбой из пневматики.

В селе Юмагузино Кугарчинского района Башкирии 16-летний подросток ранил ножом ровесника прямо в салоне общественного транспорта. Об этом 24 февраля сообщили Минздрав республики и региональное управление МВД.

Двое несовершеннолетних поссорились на почве личной неприязни. Во время стычки один из них нанёс другому колото-резаную рану. Медики экстренно доставили пострадавшего в Мраковскую ЦРБ и оценили его состояние как среднетяжёлое. Полиция передала материалы по факту нападения следователям для принятия процессуального решения.

Криминал в Кугарчинском районе на контроле Бастрыкина

Село Юмагузино Кугарчинского района и ранее фигурировало в криминальных сводках. В декабре 2025 года, как сообщал Ньюс-Баш, в Башкирии начался суд над тремя жителями населенного пункта, обвиняемыми в похищении и нанесении тяжких телесных повреждений 16-летнему подростку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил дело на контроль.

Стрельба у ТЦ «Планета» в Уфе

Тем временем в Уфе у ТЦ «Планета» произошла ещё одна стычка с участием молодёжи. По словам свидетелей, группа подростков напала на мужчину прямо на остановке, после чего один из нападавших выстрелил из пневматического пистолета. Полиция задержала четверых участников в возрасте от 16 до 17 лет и изъяла оружие. По обоим эпизодам ведомство проводит проверку.

Хроника нападений школьников в Башкирии

В феврале 2026 года в республике произошла серия инцидентов с участием несовершеннолетних. По информации news-bash.ru, 9 февраля суд отправил в СИЗО 15-летнего школьника, который напал с ножом на иностранных студентов в общежитии БГМУ в Уфе. Кроме того, 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из пневматики в гимназии №16, по этому факту следствие возбудило уголовные дела о покушении на убийство и халатности.

Статистика МВД: рост числа трудных подростков

По данным МВД по Республике Башкортостан, которые ведомство озвучило на парламентских слушаниях в феврале 2026 года, за последние шесть лет уровень подростковой преступности в регионе снизился на 36%. Вместе с тем на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних состоят 3 568 подростков — это на 1 398 человек больше, чем в 2023 году, сообщает bashinform.