В Башкирии вводили режим ракетной опасности

Как сообщил Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС, ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов. Режим ракетной опасности отменили одновременно с возобновлением полётов.
В тот же день аэропорты ещё пяти городов Поволжья и Приуралья — Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга и Самары — также приостанавливали работу. Российские ПВО уничтожили 155 беспилотников самолётного типа над территорией страны.
27 февраля Госкомитет по ЧС Башкортостана уже объявлял режим «Ракетная опасность» на всей территории республики — тогда он действовал около полутора часов, разрушений не последовало. Это было первое подобное оповещение в регионе.
В августе 2025 года ФСБ опубликовала карту дальности поражения украинских ракетных комплексов «Сапсан»: она составляет от 500 до 750 километров, тогда как расстояние от Уфы до предполагаемых точек запуска — около 1200 километров.
22 марта 2026 года аэропорт Уфы уже останавливал работу — тогда из-за режима беспилотной опасности. Полёты в тот день также приостанавливали аэропорты Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Ижевска, Чебоксар, Ульяновска и Самары.