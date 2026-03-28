В Башкирии вводили режим ракетной опасности

28 марта аэропорт Уфы временно прекратил приём и выпуск воздушных судов на фоне действовавшего режима ракетной опасности. Через некоторое время работа аэропорта возобновилась.
Как сообщил Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС, ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов. Режим ракетной опасности отменили одновременно с возобновлением полётов.

В тот же день аэропорты ещё пяти городов Поволжья и Приуралья — Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга и Самары — также приостанавливали работу. Российские ПВО уничтожили 155 беспилотников самолётного типа над территорией страны.

27 февраля Госкомитет по ЧС Башкортостана уже объявлял режим «Ракетная опасность» на всей территории республики — тогда он действовал около полутора часов, разрушений не последовало. Это было первое подобное оповещение в регионе.

В августе 2025 года ФСБ опубликовала карту дальности поражения украинских ракетных комплексов «Сапсан»: она составляет от 500 до 750 километров, тогда как расстояние от Уфы до предполагаемых точек запуска — около 1200 километров.

22 марта 2026 года аэропорт Уфы уже останавливал работу — тогда из-за режима беспилотной опасности. Полёты в тот день также приостанавливали аэропорты Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Ижевска, Чебоксар, Ульяновска и Самары.

