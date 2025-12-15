0
10 минут
Происшествия

В Башкирии волки загрызли привязанного сторожевого пса в деревне Магадеево: осталась только голова

В деревне Магадеево Бурзянского района Башкирии стая волков загрызла сторожевую собаку. Утром 15 декабря хозяин обнаружил останки питомца во дворе.
останки собаки
©Башинформ

Мужчина вышел покормить лошадей около девяти-десяти часов утра. От пса, сидевшего на цепи, осталась только голова. На видеозаписи видны многочисленные следы хищников возле дома, расположенного рядом с лесом.

Хозяин утверждает, что нападавших было несколько особей. Теперь житель опасается за безопасность своих лошадей, находящихся в загоне неподалёку.

Это не первое появление хищников в населённых пунктах Бурзянского района. Ранее стаю волков заметили вблизи деревни Киекбаево.

Нападения волков на домашних животных участились в Башкирии. В ноябре 2025 года жители закрытого города Межгорье сообщили о стае хищников, которая терроризирует население почти год. Камеры видеонаблюдения фиксировали до четырёх волков за одну ночь в частном секторе.

По словам межгорцев, хищники проникают во дворы и уже уничтожили почти всех домашних собак. Люди боятся выходить на улицу и отпускать детей в школу. Власти города советуют быть осторожнее в тёмное время суток.

Министерство экологии республики в ответ на жалобы рекомендовало обращаться в полицию для отстрела хищников из табельного оружия. Специалисты отмечают, что осенью волчьи стаи держатся особенно сплочённо и способны проходить до 60 км за ночь в поисках добычи.

