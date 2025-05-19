В Башкирии водолазы нашли тело утонувшего в реке Ашкадар пятиклассника

Водолазы обнаружили тело пятиклассника в реке Ашкадар — ребенок утонул во время неудачного купания. Об этом Ньюс-Баш узнал от источников в МЧС Башкирии.

Несчастный случай произошел вечером 18 мая. Мальчик с друзьями решил открыть купальный сезон пораньше и полез в холодную воду недалеко от улицы Горького. В какой-то момент мальчик начал тонуть — друзья пытались его спасти, но не смогли, и вызвали экстренные службы.

Спасатели прибыли на место почти сразу, но поиски в темноте результатов не дали. Только утром, когда к операции подключились водолазы, тело школьника 2013 года рождения удалось найти.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно только, что родители не знали о планах сына искупаться.

А ведь до официального открытия купального сезона еще далеко. И первая же попытка закончилась трагедией — река не прощает беспечности, даже если очень хочется освежиться в майскую жару.

— Мои глубочайшие соболезнования, какая тяжелая утрата для матери сына потерять, ниндей Зур кайгы не дай бог не кому, — написала в соцсетях пользовательница с ником Administrator.

— Бедная мама. Сил ей пережить это горе, — комментирует SB.