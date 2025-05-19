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В Башкирии водолазы нашли тело утонувшего в реке Ашкадар пятиклассника

©МЧС РБ

Водолазы обнаружили тело пятиклассника в реке Ашкадар — ребенок утонул во время неудачного купания. Об этом Ньюс-Баш узнал от источников в МЧС Башкирии.

Несчастный случай произошел вечером 18 мая. Мальчик с друзьями решил открыть купальный сезон пораньше и полез в холодную воду недалеко от улицы Горького. В какой-то момент мальчик начал тонуть — друзья пытались его спасти, но не смогли, и вызвали экстренные службы.

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Спасатели прибыли на место почти сразу, но поиски в темноте результатов не дали. Только утром, когда к операции подключились водолазы, тело школьника 2013 года рождения удалось найти.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно только, что родители не знали о планах сына искупаться.

А ведь до официального открытия купального сезона еще далеко. И первая же попытка закончилась трагедией — река не прощает беспечности, даже если очень хочется освежиться в майскую жару.

— Мои глубочайшие соболезнования, какая тяжелая утрата для матери сына потерять, ниндей Зур кайгы не дай бог не кому, — написала в соцсетях пользовательница с ником Administrator.

— Бедная мама. Сил ей пережить это горе, — комментирует SB.

— Терпения, выдержки, соболезнования родителям🙏🙏🙏🙏, невосполнимое горе…., — пишет Лилия Р.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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