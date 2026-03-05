В Башкирии водитель снегохода провалился в невидимую проталину

На Павловском водохранилище в Башкирии снегоход провалился в скрытую проталину. Водитель выбрался сам, спасатели оказали помощь.

На Павловском водохранилище в Башкирии водитель снегохода попал в скрытую проталину — участок льда внешне не отличался от остальной поверхности. Снегоход провалился частично, однако мужчина выбрался самостоятельно.

На место прибыли спасатели Госкомитета по ЧС республики и оказали пострадавшему помощь, сообщил 5 марта руководитель ведомства Кирилл Первов.

Четыре инцидента на Павловке зимой

На Павловском водохранилище регулярно происходят ЧП в зимне-весенний период. 23 января 2026 года на том же водоёме 46-летний мужчина на снегоходе с двумя прицепами попал в полынью и перевернулся — спасатели эвакуировали его на базу отряда.

3 января на Павловке спасатели эвакуировали семью из четырёх человек — обратный путь им отрезали промоины.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, с начала января 2026 года на Павловском водохранилище произошло не менее четырёх инцидентов: эвакуация семьи (3 января), спасение 15-летней школьницы (11 января), опрокидывание снегохода (23 января) и текущий случай с проталиной. По данным спасателей, повышение температуры выше нуля в течение трёх дней снижает прочность льда на 25%, а безопасной считается толщина льда не менее 10 сантиметров.

Где опасно выезжать на лёд

Госкомитет по ЧС Башкирии рекомендует избегать участков водоёмов вблизи быстрого течения, родников и мест сброса промышленных вод.

В феврале 2026 года на Павловском водохранилище спасатели провели профилактический рейд «Снегоход» — проверяли регистрацию техники и соблюдение правил безопасности.