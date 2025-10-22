В Башкирии водитель ритуальной машины выехал на «встречку» и убил человека

50-летний водитель «Лады Ларгус» выскочил на «встречку» и протаранил ВАЗ-2114. Пенсионер за рулём второй машины погиб до приезда медиков.

Утром 22 октября на трассе Корпачево-Месягутово-Ачит в Мечетлинском районе Башкирии погиб 64-летний мужчина. Его машину протаранил водитель ритуальной службы, который выехал на встречную полосу.

ДТП случилось около 7:00 утра на 96-м километре дороги. 50-летний водитель «Лада Ларгус», используемого ритуальной службой, выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114.

Водитель ВАЗа, 64-летний мужчина, погиб на месте до приезда скорой помощи. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют точные обстоятельства аварии. Об инциденте в соцсетях сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Выезд на встречную полосу входит в пятерку самых опасных нарушений на дорогах Башкирии. С января по сентябрь 2025 года произошло 111 таких аварий, в которых погибли 61 человек. Лобовые столкновения почти всегда заканчиваются трагедией: скорость двух машин суммируется, и удар становится смертельным.

Всего за девять месяцев 2025 года в республике зарегистрировали 2022 ДТП. Погибли 308 человек, еще 2414 получили травмы. По числу погибших Башкирия заняла четвертое место среди регионов России.

Трасса в Мечетлинском районе уже становилась местом трагедий. В сентябре 2025 года на 97-м километре той же дороги водитель ВАЗ-2115 съехал в кювет и погиб. В июле в Чишминском районе при столкновении «Лада Ларгус» и Mitsubishi погибли две девушки.

18 октября в Баймакском районе три человека погибли в ДТП после того, как водитель Exeed наехал на лошадь и вылетел на встречку. Массовое ДТП в Уфе 15 октября унесло жизни двух человек: у грузовика отказали тормоза, и он снес 11 машин.