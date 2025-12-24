В Башкирии водитель Nissan погиб в ДТП с грузовиком на трассе Стерлитамак — Раевка

32-летний мужчина разбился насмерть после выезда на встречную полосу в Стерлитамакском районе. Его пассажирка попала в больницу.

ДТП случилось накануне около 18:00 на 36-м километре трассы Стерлитамак — Раевка. Водитель кроссовера Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «ГАЗ Некст». Об этом сообщает республиканское ГАИ.

Причины маневра сейчас выясняет следственно-оперативная группа. В ГИБДД предварительно называют причиной потерю управления.

Удар оказался смертельным для водителя «Ниссана» — он погиб на месте до приезда врачей. В салоне кроссовера также находилась 44-летняя женщина. Медики скорой помощи доставили ее в больницу с травмами различной степени тяжести.

Участок дороги Стерлитамак — Раевский считается аварийно-опасным. Ранее на 33-м километре этой же трассы произошло смертельное ДТП с участием Ford Mondeo и машины скорой помощи. Тогда водитель легкового автомобиля также погиб.

Еще одна крупная авария на этом направлении в Альшеевском районе унесла жизни четырех человек. ГИБДД называет выезд на встречную полосу одной из самых частых причин гибели людей на дорогах республики.