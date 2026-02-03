В Башкирии водитель легковушки врезался в опору ЛЭП

В Сибае легковушка врезалась в опору ЛЭП. Водитель не пострадал, но спасателям пришлось отключать аккумулятор.

Вечером 2 февраля в Сибае произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по чрезвычайным ситуациям.

Водитель потерял управление прямо в черте города. Автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в бетонную опору линии электропередачи. Информация о происшествии тут же поступила в экстренные службы.

Водитель в ДТП не пострадал. На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы. Специалисты отключили аккумулятор транспортного средства, чтобы исключить риск возгорания.

Для Сибая подобные инциденты не редкость. В октябре прошлого года на улице Загородной случилось серьезное ДТП с участием Skoda и КамАЗа, в которых погибли люди.

Статистика обнадеживает

Несмотря на отдельные случаи, общая картина по республике улучшается. За первые 11 дней января 2026 года в Башкортостане зафиксировали 44 дорожно-транспортных происшествия — это на 28 случаев меньше, чем за тот же период прошлого года.

Положительная динамика наблюдается и по числу погибших. Если в начале 2025 года на дорогах региона погибли десять человек, то в этом году показатель снизился до восьми.