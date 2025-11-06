В Башкирии водитель «Лады» вылетел на встречку под фуру. Его пассажир не выжил

В Зианчуринском районе Башкирии 32-летний водитель «Лады» вылетел на встречку и врезался в фуру. Его 66-летний пассажир скончался в больнице.

6 ноября на трассе Магнитогорск — Ира в ДТП погиб 66-летний мужчина. Он был пассажиром в автомобиле «Лада Гранта», который столкнулся с грузовиком Volvo. Об этом сообщает республиканская ГАИ.

©ГАИ по Башкирии

Авария произошла днём на 260-м километре дороги в Зианчуринском районе. По предварительным данным ГИБДД, 32-летний водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Водителя и пассажира доставили в больницу, где пассажир скончался от полученных травм. Полиция начала проверку для установления точных причин ДТП.

Госавтоинспекция отмечает, что выезд на встречную полосу — одна из главных причин смертельных аварий в регионе. С начала 2025 года из-за этого манёвра в республике произошла 111 авария, в которых погиб 61 человек. Трасса Магнитогорск — Ира регулярно упоминается в сводках как аварийно-опасный участок.

За первые девять месяцев 2025 года на дорогах Башкирии погибли 308 человек и более 2,4 тысячи получили травмы. По этому показателю республика находится на четвёртом месте в России. В отличие от общероссийской тенденции, уровень аварийности в регионе не снижается.