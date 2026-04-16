В Башкирии водитель «Лады Гранта» погиб, оказавшись в кювете

В Благовещенском районе Башкирии «Лада Гранта» вместе с водителем съехала в кювет и перевернулась — 60-летний водитель погиб, 38-летний пассажир в больнице.

16 апреля в Благовещенском районе Республики Башкортостан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным Госавтоинспекции Башкирии, авария случилась ранним утром на 1-м километре дороги Удельно-Дуваней — Богородское.

60-летний водитель «Лады Гранты» потерял управление и съехал в кювет. Машина опрокинулась. Мужчина скончался от травм, полученных в результате аварии. Его 38-летнего попутчика медики доставили в больницу.

Напомним, согласно данным Министерства транспорта Республики Башкортостан, в 2025 году на дорогах региона погибли 375 человек — на 23 меньше, чем в 2024 году (398 погибших). При этом, по итогам 2025 года Башкортостан занял четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое — среди регионов Приволжского федерального округа.

