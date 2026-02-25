0
7 минут
Происшествия

В Башкирии водитель КамАЗа погиб, столкнувшись с попутным грузовиком на трассе Р-240

На 23-м километре трассы Р-240 в Кушнаренковском районе Башкирии столкнулись два КамАЗа. 56-летний водитель одного из большегрузов скончался на месте.
грузовик после дтп
©ГАИ по Башкирии

На трассе Р-240 под Уфой КамАЗ врезался в попутный грузовик — водитель погиб на месте. Авария произошла 24 февраля около 18:00 на 23-м километре автодороги «Уфа — Оренбург» в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщает ГАИ по РБ.

грузовик после дтп
©ГАИ по Башкирии

Водитель первого КамАЗа ехал из Дюртюлей в направлении столицы республики и по неустановленной пока причине столкнулся с попутным большегрузом той же марки. 56-летний мужчина скончался до приезда медиков. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

Это не первый трагический случай в этом году. 19 января 2026 года в Кушнаренковском районе на 80-м километре дороги, соединяющей трассы Р-240 и М-12, произошло ещё одно смертельное ДТП с участием грузовиков: водитель фуры Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, пытаясь объехать стоящую Lada Granta, и столкнулся лоб в лоб с эвакуатором «ГАЗель NEXT». 38-летний водитель эвакуатора погиб на месте.

Статистика смертности на трассе Р-240 «Уфа — Оренбург»

По данным ГАИ Башкирии, в 2024 году на автодороге Р-240 «Уфа — Оренбург» погибли 11 человек. Для сравнения: на трассе М-5 за тот же период погибли 33 человека.

Ситуацию на дороге усугубляет погода. 20 февраля 2026 года — за четыре дня до этого ДТП — на той же трассе Р-240 в районе Мелеуза произошло массовое ДТП из-за метели, после чего власти временно ограничили движение для всех видов транспорта, сообщала Госавтоинспекция Башкирии.

Стоит отметить, что участок Р-240 на километрах 17–22, примыкающий к месту аварии (23-й км), ФКУ Упрдор «Приуралье» ранее признало участком концентрации ДТП. На нём проводились работы по повышению безопасности дорожного движения.

Похожие записи
0
14.02.2026
Происшествия

В Башкирии система «Паутина» помогла задержать пьяного водителя без прав

инспектор гаи и задержанный водитель
Инспекторы ГИБДД с помощью системы «Паутина» остановили в Кушнаренково водителя «Лады». Мужчина был пьян и ранее лишен прав за оставление места ДТП.
0
05.02.2026
Происшествия

В селе Башкирии ввели режим ЧС после обрушения кровли многоквартирного дома

обрушение кровли дома
После обвала кровли многоквартирного дома в Кушнаренково власти ввели режим чрезвычайной ситуации для ускорения ликвидации последствий
0
04.02.2026
Происшествия

В Башкирии эвакуировали жильцов двухэтажного дома из-за обрушения кровли

обрушение кровли дома
В селе Кушнаренково ночью произошло частичное обрушение кровли двухэтажного дома. Повреждена газовая труба, жильцы эвакуированы. Пострадавших нет, причины выясняются.
0
20.01.2026
Происшествия

В Башкирии водитель фуры вылетел на встречную полосу и насмерть сбил водителя эвакуатора

грузовик после дтп
В Кушнаренковском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и спецтехники. Погиб один из водителей.
0
29.11.2025
Экономика

Целое здание по цене старой иномарки? В Башкирии пустят с молотка бывший детсад. Ценник вас удивит

молоток и ключ с брелоком
В Кушнаренковском районе республики на торги выставлено здание бывшего детского сада в селе Бакаево. Условия аукциона и стоимость объекта.
0
11.11.2025
Дороги и транспорт

«К нам даже хлеб не привозят»: жители села в Башкирии 50 лет выживают на «дороге плача» без скорых и такси

Жители Ахлыстино под Уфой просят у властей дорогу — село более 50 лет отрезано от нормальной инфраструктуры.
0
24.10.2025
Происшествия

Четыре машины столкнулись под Уфой: на трассе у Первушино образовалась гигантская пробка

фура вылетела в кювет
24 октября в Кушнаренковском районе Башкирии произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей. Четыре человека госпитализированы, а на трассе образовалась многокилометровая пробка.
0
24.10.2025
Новости

Останки возрастом 15 тысяч лет: в Башкирии рыбак поднял со дна реки Белой редкие находки

останки древних животных
Рыбак в Башкирии достал с глубины Белой берцовую кость носорога и две кости мамонта. Музей УУНиТ теперь владеет новыми древностями — учёные подтвердили возраст находок, а местные жители удивились частоте таких открытий.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.