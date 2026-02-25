В Башкирии водитель КамАЗа погиб, столкнувшись с попутным грузовиком на трассе Р-240

На 23-м километре трассы Р-240 в Кушнаренковском районе Башкирии столкнулись два КамАЗа. 56-летний водитель одного из большегрузов скончался на месте.

На трассе Р-240 под Уфой КамАЗ врезался в попутный грузовик — водитель погиб на месте. Авария произошла 24 февраля около 18:00 на 23-м километре автодороги «Уфа — Оренбург» в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщает ГАИ по РБ.

Водитель первого КамАЗа ехал из Дюртюлей в направлении столицы республики и по неустановленной пока причине столкнулся с попутным большегрузом той же марки. 56-летний мужчина скончался до приезда медиков. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

Это не первый трагический случай в этом году. 19 января 2026 года в Кушнаренковском районе на 80-м километре дороги, соединяющей трассы Р-240 и М-12, произошло ещё одно смертельное ДТП с участием грузовиков: водитель фуры Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, пытаясь объехать стоящую Lada Granta, и столкнулся лоб в лоб с эвакуатором «ГАЗель NEXT». 38-летний водитель эвакуатора погиб на месте.

Статистика смертности на трассе Р-240 «Уфа — Оренбург»

По данным ГАИ Башкирии, в 2024 году на автодороге Р-240 «Уфа — Оренбург» погибли 11 человек. Для сравнения: на трассе М-5 за тот же период погибли 33 человека.

Ситуацию на дороге усугубляет погода. 20 февраля 2026 года — за четыре дня до этого ДТП — на той же трассе Р-240 в районе Мелеуза произошло массовое ДТП из-за метели, после чего власти временно ограничили движение для всех видов транспорта, сообщала Госавтоинспекция Башкирии.