В Башкирии водитель КамАЗа погиб, столкнувшись с попутным грузовиком на трассе Р-240

На трассе Р-240 под Уфой КамАЗ врезался в попутный грузовик — водитель погиб на месте. Авария произошла 24 февраля около 18:00 на 23-м километре автодороги «Уфа — Оренбург» в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщает ГАИ по РБ.
Водитель первого КамАЗа ехал из Дюртюлей в направлении столицы республики и по неустановленной пока причине столкнулся с попутным большегрузом той же марки. 56-летний мужчина скончался до приезда медиков. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.
Это не первый трагический случай в этом году. 19 января 2026 года в Кушнаренковском районе на 80-м километре дороги, соединяющей трассы Р-240 и М-12, произошло ещё одно смертельное ДТП с участием грузовиков: водитель фуры Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, пытаясь объехать стоящую Lada Granta, и столкнулся лоб в лоб с эвакуатором «ГАЗель NEXT». 38-летний водитель эвакуатора погиб на месте.
Статистика смертности на трассе Р-240 «Уфа — Оренбург»
По данным ГАИ Башкирии, в 2024 году на автодороге Р-240 «Уфа — Оренбург» погибли 11 человек. Для сравнения: на трассе М-5 за тот же период погибли 33 человека.
Ситуацию на дороге усугубляет погода. 20 февраля 2026 года — за четыре дня до этого ДТП — на той же трассе Р-240 в районе Мелеуза произошло массовое ДТП из-за метели, после чего власти временно ограничили движение для всех видов транспорта, сообщала Госавтоинспекция Башкирии.
Стоит отметить, что участок Р-240 на километрах 17–22, примыкающий к месту аварии (23-й км), ФКУ Упрдор «Приуралье» ранее признало участком концентрации ДТП. На нём проводились работы по повышению безопасности дорожного движения.