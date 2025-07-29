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В Башкирии водитель КамАЗа насмерть сбил 67-летнего сторожа на складе

В Кигинском районе Башкирии водитель «КамАЗа», заезжая на территорию склада, насмерть сбил 67-летнего сторожа. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Гострудинспекция начала расследование
сумка скорой помощи
©rutube

Несчастный случай на производстве унёс жизнь 67-летнего сторожа в Кигинском районе Башкирии. По данным Государственной инспекции труда республики, инцидент произошел вечером 27 июля на территории склада предприятия «БиоТехТугузлы».

Водитель грузовика «КамАЗ», совершая манёвр для въезда на складскую территорию, не заметил пожилого охранника и совершил на него наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия ещё до приезда медиков.

Гострудинспекция уже приступила к расследованию обстоятельств и причин, которые привели к гибели работника. Специалистам предстоит оценить, как на предприятии соблюдались нормы охраны труда и почему водитель не увидел человека.

Подобные происшествия, к сожалению, не редкость. Буквально на прошлой неделе в Салавате завершилось расследование другого смертельного случая. Там водитель «КамАЗа» также задним ходом насмерть сбил своего коллегу-кровельщика, прижав его к стене склада. Тогда суд признал водителя виновным и назначил ему два года ограничения свободы.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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