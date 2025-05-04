В Башкирии водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и погиб в ДТП

Молодой мужчина вылетел с трассы и перевернулся на своём Hyundai Solaris в Башкирии. О ДТП 4 мая сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Авария произошла рано утром недалеко от села Тюменяк в Туймазинском районе. 31-летний водитель на корейском автомобиле не справился с управлением и вылетел в кювет.

Машина превратилась в груду металла. Парень погиб мгновенно — врачам, прибывшим на место, оставалось только констатировать смерть.

Спасатели МЧС вытаскивали тело из искореженного салона, а потом обесточивали авто, чтобы оно не загорелось.

Что именно стало причиной аварии — выясняется. Но скорее всего, виновата скорость.

Ранее 58-летний житель Октябрьского погиб за рулем «Лады Калины». Автомобиль съехал с трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. Причины ДТП устанавливаются.