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В Башкирии водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и погиб в ДТП

©Госкомитет Башкирии по ЧС

Молодой мужчина вылетел с трассы и перевернулся на своём Hyundai Solaris в Башкирии. О ДТП 4 мая сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Авария произошла рано утром недалеко от села Тюменяк в Туймазинском районе. 31-летний водитель на корейском автомобиле не справился с управлением и вылетел в кювет.

авария в туймазинском районе
©ГАИ по Башкирии

Машина превратилась в груду металла. Парень погиб мгновенно — врачам, прибывшим на место, оставалось только констатировать смерть.

Спасатели МЧС вытаскивали тело из искореженного салона, а потом обесточивали авто, чтобы оно не загорелось.

Что именно стало причиной аварии — выясняется. Но скорее всего, виновата скорость.

Ранее 58-летний житель Октябрьского погиб за рулем «Лады Калины». Автомобиль съехал с трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. Причины ДТП устанавливаются.

дтп в туймазинском районе туймазинский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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