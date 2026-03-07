0
3 часа
Происшествия

В Башкирии водитель «Гранты» погиб в ДТП с грузовиком на трассе Нефтекамск — Янаул

На трассе Нефтекамск — Янаул легковой автомобиль влетел в грузовик Shacman. Водитель погиб, двое детей и пассажир госпитализированы.
авто после дтп
дтп в янаульском районе 7 марта

Днём 7 марта на 37-м километре трассы Нефтекамск — Янаул «Лада Гранта» столкнулась с попутным грузовиком Shacman — вблизи въезда в Янаул. Как сообщили в ГИБДД республики, авария произошла около 14:00. За рулём легковушки находился 35-летний мужчина — он скончался на месте.

В салоне также ехали двое детей восьми и пяти лет, а также 32-летний пассажир. Все трое доставлены в больницу. Состояние пострадавших уточняется.

Причины аварии устанавливает дорожная инспекция.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

Какие ДТП происходили на трассе Нефтекамск — Янаул

Трасса Нефтекамск — Янаул неоднократно фигурировала в сводках серьёзных ДТП. В июле 2025 года здесь пострадал 8-летний ребёнок — водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Приорой».

В феврале 2026 года на участке 0–49 км этой трассы власти ограничивали движение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщало Управление дорожного хозяйства Башкирии.

375 погибших за год: статистика ДТП в Башкирии

По информации ГАИ Башкирии, в 2025 году на дорогах республики погибли 375 человек — на 22 меньше, чем годом ранее (397), отметила министр транспорта Любовь Минакова. Однако детская смертность достигла максимума за пять лет: зафиксировано 389 ДТП с участием детей, 17 из них погибли, 411 травмированы. За 2020–2024 годы ГИБДД зарегистрировала 1 131 аварию с детьми-пассажирами — 55 погибших, 1 303 раненых, сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

8 детей погибли из-за отсутствия автокресел за 5 лет

Автоинспекция неоднократно напоминала о необходимости использования детских удерживающих устройств. За пять лет из-за отсутствия автокресел или непристёгнутых ремней погибли 8 детей, ещё 132 пострадали.

При ДТП экстренные службы доступны по номеру 112. Телефон горячей линии ГИБДД Башкирии — (347) 235-09-00.

Похожие записи
0
07.03.2026
Экономика

Посуточная аренда квартир в Башкирии оказалась самой дешёвой среди популярных направлений России

ключи на ладони
Башкирия оказалась самым бюджетным направлением для посуточной аренды среди популярных регионов России
0
07.03.2026
Спорт

«Дисциплина должна быть лучше»: Козлов о проигрыше «Салавата Юлаева» в Хабаровске

тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов
Главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов объяснил поражение от «Амура» со счётом 3:6 частыми удалениями и усталостью от длительного выезда.
0
07.03.2026
Спорт

«Амур» обыграл «Салават Юлаев» в Хабаровске — 6:3

хоккеисты
«Амур» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ 7 марта на «Платинум-Арене». Хабаровчане отыграли отставание в два гола и забросили шесть безответных шайб в борьбе за попадание в плей-офф.
0
07.03.2026
Происшествия

Смертельное ДТП на подъезде к М-12: в Уфимском районе погиб водитель «Датсуна»

авто после дтп
В Уфимском районе Башкирии на трассе Р-240 столкнулись Haval Dargo и Datsun on-DO — 25-летний водитель легковушки погиб на месте.
0
07.03.2026
Новости

В Башкирии суд запретил Росприроднадзору закрывать мусорный полигон под Бирском

свалка мусора
18-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции: вывести из эксплуатации первую очередь полигона ТКО под Бирском нельзя.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.