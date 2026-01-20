0
В Башкирии водитель фуры вылетел на встречную полосу и насмерть сбил водителя эвакуатора

В Кушнаренковском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и спецтехники. Погиб один из водителей.
©ГАИ по Башкирии

Вечером 19 января на трассе в Башкирии погиб 38-летний мужчина. В его эвакуатор врезался грузовик Mercedes, водитель которого резко вывернул руль, чтобы не задеть стоящую на дороге легковушку. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

©ГАИ по Башкирии

ДТП случилось на 80-м километре дороги, которая соединяет трассы Р-240 и М-12 «Восток». Грузовой Mercedes-Benz ехал по маршруту из Дюртюли в Уфу. За рулем находился 46-летний водитель.

По данным ГИБДД, на полосе движения грузовика стояла Lada Granta. Чтобы не врезаться в отечественный автомобиль, водитель фуры решил его объехать и выехал на встречную полосу. Там в это время ехал эвакуатор «ГАЗель NEXT». У водителей не осталось времени на реакцию, машины столкнулись лоб в лоб.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Водитель эвакуатора получил тяжелые травмы и скончался на месте еще до приезда врачей скорой помощи. Инспекторы ГИБДД и сотрудники экстренных служб сейчас выясняют детали случившегося.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Эта авария напоминает о главном правиле на трассе — если машина сломалась или остановилась, ее нужно обозначить. Зимой видимость падает, а тормозной путь растет. Если вы вынуждены остановиться на полосе движения, немедленно включите аварийную сигнализацию и выставите знак аварийной остановки (на трассе — минимум за 30 метров от машины). Это даст другим водителям секунды, чтобы плавно затормозить, а не вылетать на встречную полосу.

Кушнаренковский район уже попадал в сводки крупных ДТП в последние месяцы. В октябре 2025 года здесь произошла массовая авария с четырьмя машинами. Тогда водитель Kia Rio выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes, после чего задел попутную машину, а грузовик протаранил Nissan Qashqai. В том происшествии никто не погиб, но четверо человек попали в больницу с травмами. Спасателям пришлось освобождать пострадавших из искореженного металла.

