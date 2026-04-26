Происшествия

В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело пожилого мужчины

Пожар в деревне Сайгафар Баймакского района Башкирии полностью уничтожил двухквартирный бревенчатый дом. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 71-летнего мужчины.
сгорел дом
©Госкомитет Башкирии по ЧС

26 апреля в деревне Сайгафар Баймакского района Башкортостана сгорел жилой дом. Сигнал о возгорании поступил в центр обработки вызовов Системы-112, сообщила пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

Огонь полностью уничтожил двухквартирный бревенчатый дом. Вместе с ним сгорели летняя дощатая кухня и баня. Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Пожарные ликвидировали открытое горение. При осмотре здания они обнаружили тело 71-летнего мужчины. Причину гибели и обстоятельства пожара устанавливают следователи.

Это не первый смертельный пожар в регионе за последнее время. 21 февраля в Калтасинском районе Башкирии огонь уничтожил бревенчатый дом — в нём погибла 58-летняя женщина. 20 апреля в деревне Береговка Мелеузовского района при тушении жилого дома пожарные нашли тела двух мужчин — 63-летнего и 36-летнего. На месте работали дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.

Пожарная обстановка в Башкирии остаётся напряжённой. С начала 2026 года в республике зафиксировали 80 возгораний сухой растительности и пять лесных пожаров. Один из них произошёл в Баймакском районе — огонь охватил четыре гектара.

Похожие записи
24.04.2026
Происшествия

В Башкирии потушили гектар загоревшейся травы в Баймакском районе

В Баймакском районе Башкирии за сутки сгорел один гектар сухой растительности. Параллельно паводок создаёт проблемы в трёх муниципалитетах — топит мост, ограничивает движение и затапливает дачные участки.
08.04.2026
Криминал

Вступилась — и убила: жительницу Башкирии осудили на 7 лет за убийство двоюродного брата

Баймакский районный суд вынес приговор 35-летней женщине, заступившейся за знакомого во время застолья. Кухонный нож стал орудием убийства.
16.02.2026
Криминал

В Башкирии предприниматель похитил 300 тысяч рублей субсидий, оформив фиктивных работников

Житель Баймакского района получил госсубсидии за трудоустройство безработных, которых на самом деле не нанимал
30.01.2026
Здоровье

В Башкирии закрыли целую деревню из-за вспышки смертельного заболевания

В Баймакском районе ввели карантин из-за бешенства. Очаг заболевания находится в частном подворье, в деревне запрещен вывоз скота.
24.01.2026
Происшествия

В Баймакском районе Башкирии 71-летний мужчина заживо сгорел в своем доме

24 января в селе Старый Сибай Баймакского района сгорел жилой дом. Пожарные разобрали завалы и обнаружили фрагменты тела владельца участка. Причины возгорания выясняет дознаватель МЧС.
09.01.2026
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Баймакском районе Башкирии

Трагедия произошла в деревне Нижнеидрисово Баймакского района. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме тела мужчины и женщины.
23.12.2025
Экономика

На озере Талкас в Башкирии построят базу отдыха за 50 млн рублей

Правительство Башкирии одобрило строительство базы отдыха «Хутор» в Баймакском районе. Компания «Континент» вложит в проект 50 млн рублей, чтобы создать комфортные условия для туристов на популярном диком пляже.
19.10.2025
Происшествия

На трассе в Баймакском районе Башкирии три человека погибли после столкновения с лошадью

Жесткое ДТП в Баймакском районе. Водитель Exeed после столкновения с лошадью вылетел на встречку и протаранил Matiz. Три человека из малолитражки погибли.
