В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело пожилого мужчины

Пожар в деревне Сайгафар Баймакского района Башкирии полностью уничтожил двухквартирный бревенчатый дом. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 71-летнего мужчины.

26 апреля в деревне Сайгафар Баймакского района Башкортостана сгорел жилой дом. Сигнал о возгорании поступил в центр обработки вызовов Системы-112, сообщила пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

Огонь полностью уничтожил двухквартирный бревенчатый дом. Вместе с ним сгорели летняя дощатая кухня и баня. Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Пожарные ликвидировали открытое горение. При осмотре здания они обнаружили тело 71-летнего мужчины. Причину гибели и обстоятельства пожара устанавливают следователи.

Это не первый смертельный пожар в регионе за последнее время. 21 февраля в Калтасинском районе Башкирии огонь уничтожил бревенчатый дом — в нём погибла 58-летняя женщина. 20 апреля в деревне Береговка Мелеузовского района при тушении жилого дома пожарные нашли тела двух мужчин — 63-летнего и 36-летнего. На месте работали дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.

Пожарная обстановка в Башкирии остаётся напряжённой. С начала 2026 года в республике зафиксировали 80 возгораний сухой растительности и пять лесных пожаров. Один из них произошёл в Баймакском районе — огонь охватил четыре гектара.