7 часов
Происшествия

В Башкирии в результате пожара сгорело 28 тонн сена

В Туймазинском районе сгорело 28 тонн сена в 165 тюках. Пожарные пламя потушили, но корм уже не спасти. Дознаватели МЧС ищут причину ЧП.
горят рулоны сена
©МЧС по Башкирии

Почти тридцать тонн отборного сена превратились в пепел под Туймазами. Об инциденте с огнём, который оставил местных фермеров без важных заготовок, сообщили в МЧС Башкортостана.

Сообщение о возгорании поступило спасателям днём. Пламя разбушевалось всего в километре от села Старые Кандры, пожирая скирды, сложенные на открытой местности. Огонь быстро распространялся по сухой траве.

На место оперативно выдвинулись пожарные расчёты республиканского Госкомитета по ЧС. Благодаря их слаженным действиям удалось довольно быстро усмирить стихию и не дать ей перекинуться дальше.

Огонь успел уничтожить 165 крупных тюков. Если перевести в вес, то это 28 тонн ценнейшего корма. Ущерб для хозяйства, готовившего запасы на зиму, оказался весьма ощутимым.

Сейчас на пепелище работает специалист. Инспектор от МЧС России пытается выяснить, что стало причиной пожара. Основные версии пока не озвучивают, но традиционно это либо неосторожность, либо чей-то злой умысел.

