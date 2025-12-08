В Башкирии в реанимации умер 4-летний ребенок после ДТП с грузовиком MAN

О смерти ребенка сообщили в Министерстве здравоохранения Башкортостана. Четырехлетний мальчик, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии в Белорецком районе, скончался в реанимации районной больницы. Медики констатировали, что травмы оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, авария произошла вечером 7 декабря на 136–137-м километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк в Белорецком районе республики. По данным Госавтоинспекции, легковой автомобиль ВАЗ‑2112 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате водитель легкового автомобиля погиб на месте до приезда врачей.

В салоне ВАЗ‑2112 находились супруга водителя и пятеро детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет. Бригады скорой помощи доставили троих детей в больницу с травмами различной степени тяжести, еще двоих детей и мать осмотрели на месте происшествия. Позднее один из госпитализированных детей, четырехлетний мальчик, умер в реанимации.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства аварии. Специалисты назначили экспертизы и проверяют, соблюдал ли водитель скоростной режим и дистанцию, а также техническое состояние транспорта. По итогам проверки правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям участников ДТП.

За последние месяцы в республике фиксируют несколько крупных аварий с участием грузового транспорта. В Давлекановском районе ранее столкнулись легковой автомобиль и грузовик Shacman, в результате чего погиб водитель легковушки, а пассажиры получили травмы. Эксперты указывают, что при движении по загруженным трассам водители легкового и грузового транспорта должны особенно строго соблюдать требования ПДД.

По информации Госавтоинспекции, сотрудники ведомства усиливают контроль на аварийно опасных участках дорог. Инспекторы проводят профилактические рейды, проверяют соблюдение скоростного режима и режимов труда и отдыха водителей грузового транспорта. Власти региона заявляют, что снижение смертности на дорогах остается одной из приоритетных задач.