В Башкирии в ночном ДТП погиб 14-летний школьник на питбайке

Эта смерть — уже пятая среди несовершеннолетних водителей мототехники в республике за это лето
питбайк после аварии
©ГИБДД Башкирии

В ночь на 17 августа в Белебеевском районе погиб 14-летний подросток. Около часа ночи он ехал на питбайке и врезался в «Ладу Калину». Школьник умер на месте до приезда скорой помощи.

По предварительным данным ГИБДД, 42-летний водитель «Лады» поворачивал налево, когда в него врезался мотоцикл. На записи с видеорегистратора видно, что питбайк появился внезапно из темноты. Инспекторы выясняют детали происшествия.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов напомнил родителям, что питбайк — это не игрушка, а транспорт, требующий навыков и прав. Он подчеркнул, что аварии с участием подростков на такой технике происходят почти ежедневно и часто заканчиваются трагически.

Эта смерть — уже пятая среди несовершеннолетних водителей мототехники в республике за это лето. В июне в Татышлинском районе один школьник погиб, а его друг пострадал. В июле двое подростков разбились в Калтасинском районе, еще один — в Баймакском.

Белебеевский район дтп в белебеевском районе происшествия в Белебеевском районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

