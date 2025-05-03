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В Башкирии в ДТП с Toyota и Renault погиб водитель

©ГАИ по Башкирии

3 мая в башкирском Бирске водитель Рено погиб в ДТП, ещё двое оказались в больнице, сообщает региональная ГАИ.

Всё случилось в субботу вечером на улице Столярова. Toyota RAV4 на ходу догнала и врезалась в Renault Logan. От сильного удара французскую малолитражку снесло с дороги прямиком на электроопору.

Водитель Логана скончался до приезда медиков — шансов выжить после такого не было. Двоих его пассажиров успели увезти в больницу, об их состоянии пока не сообщается.

На месте уже работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Причины аварии пока не установлены.

— Как жаль слышать о таких трагедиях. Берегите себя на дорогах, — написала в соцсетях Ольга Н.

— Машины как магнитом тянет то к дереву, то к столбу, — пишет Evgenii.

Ранее в Бирске грузовик Scania, проехав на красный свет, протаранил Hyundai IX35. Пассажирка легкового автомобиля погибла на месте, водитель травмирован.

Бирск ДТП в Бирске
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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