В Башкирии в ДТП с Toyota и Renault погиб водитель

3 мая в башкирском Бирске водитель Рено погиб в ДТП, ещё двое оказались в больнице, сообщает региональная ГАИ.

Всё случилось в субботу вечером на улице Столярова. Toyota RAV4 на ходу догнала и врезалась в Renault Logan. От сильного удара французскую малолитражку снесло с дороги прямиком на электроопору.

Водитель Логана скончался до приезда медиков — шансов выжить после такого не было. Двоих его пассажиров успели увезти в больницу, об их состоянии пока не сообщается.

На месте уже работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Причины аварии пока не установлены.

— Как жаль слышать о таких трагедиях. Берегите себя на дорогах, — написала в соцсетях Ольга Н.

— Машины как магнитом тянет то к дереву, то к столбу, — пишет Evgenii.

Ранее в Бирске грузовик Scania, проехав на красный свет, протаранил Hyundai IX35. Пассажирка легкового автомобиля погибла на месте, водитель травмирован.