Происшествия

В Башкирии в ДТП с Lada и Daewoo погиб ребенок, еще трое детей в больнице

В Учалинском районе на автодороге Белорецк — Учалы — Миасс произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибла двухлетняя девочка.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

На трассе в Учалинском районе 10 февраля столкнулись «Лада Гранта» и Daewoo Matiz. В аварии погибла двухлетняя девочка, ее мать и трое старших детей получили травмы.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

ДТП случилось на 130-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миасс. По данным республиканской ГАИ, здесь столкнулись отечественная легковушка и малолитражка Daewoo.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Удар оказался смертельным для двухлетней пассажирки Matiz — девочка скончалась от полученных травм. В этой же машине ехала ее мать и еще трое детей: девяти, семи и пяти лет. Врачи диагностировали у них травмы различной степени тяжести и увезли в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, почему машины столкнулись и в каком состоянии был водитель «Лады».

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии
©ГАИ по Башкирии

Хроника смертельных аварий на трассе Белорецк — Миасс

Дорога Белорецк — Учалы — Миасс считается одной из самых аварийных в регионе. С начала 2026 года это уже четвертое смертельное происшествие на данном маршруте.

В январе здесь произошло две крупных аварии. На 104-м километре водитель Kia Sorento врезался в грузовик Howo — 45-летний мужчина за рулем кроссовера погиб на месте. Несколькими днями ранее на 110-м километре той же дороги столкнулись Kia и ВАЗ-21053. Жертвой стал 66-летний водитель отечественного автомобиля.

Самые опасные участки дорог в Учалинском районе

По статистике за прошлый год, трасса Белорецк — Учалы — Миасс входит в список дорог с высокой смертностью наряду с федеральной трассой М-5 «Урал». Чаще всего аварии происходят из-за выезда на встречную полосу. Опасными участками, кроме 130-го километра, считаются 106-й, 112-й и 137-й километры.

