0
5 часов
Происшествия

В Башкирии установили обстоятельства гибели сотрудника сантехнической компании

Гострудинспекция завершила дело о гибели мастера в Стерлитамаке. Траншея на улице Гастелло обвалилась из-за отсутствия креплений, фирма работала в убыток.
автомобиль скорой
©rutube

Гострудинспекция Башкирии установила причины смерти мастера ООО «Стерлитамакская сантехническая компания». Мужчина погиб 28 августа 2025 года в Стерлитамаке: его засыпало грунтом на глубине двух метров. Эксперты выяснили, что на объекте грубо нарушили правила безопасности при земляных работах.

Содержание
  1. Хроника трагедии
  2. Нарушения на стройке
  3. О работодателе
  4. Травматизм в Башкирии

Хроника трагедии

Несчастный случай произошел на улице Гастелло. Бригада предприятия копала траншеи, чтобы уложить трубопровод водоснабжения.

Когда мастер находился в выемке глубиной 2,3 метра, грунт внезапно обрушился. Работника завалило землей. Коллеги вызвали специалистов МЧС, чтобы вытащить пострадавшего. Прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерть мужчины.

Нарушения на стройке

Инспекторы труда выяснили, почему произошел обвал. Ответственные лица не обеспечили безопасность на площадке:

  • не укрепили стенки траншеи;
  • не проверили состояние откосов перед тем, как спускать людей вниз.

О работодателе

Погибший работал в ООО «Стерлитамакская сантехническая компания». Организация зарегистрирована в Стерлитамаке в феврале 2014 года и занимается строительством коммуникаций для водо-, газоснабжения и водоотведения.

Учредителями значатся Александр Бабиков и Светлана Ложкина. По финансовой отчетности за 2024 год выручка предприятия составила 10,9 млн рублей, при этом зафиксирован чистый убыток в 470 тысяч рублей.

Травматизм в Башкирии

Аналогичный случай произошел в октябре 2025 года в Учалах на улице 65 лет Победы. Там при строительстве частного дома в траншее погиб наемный рабочий, которого также засыпало землей. В ходе проверки выяснилось, что договор подряда с погибшим был оформлен всего за сутки до трагедии.

В регионе сохраняется проблема с регистрацией производственного травматизма. За первые пять месяцев 2025 года надзорные органы выявили 32 факта сокрытия несчастных случаев работодателями. Пять инцидентов из этого числа привели к гибели персонала, но изначально не были оформлены должным образом.

Похожие записи
0
13.01.2026
Новости

Станции контроля воздуха в Стерлитамаке выявили два случая превышения по сероводороду в начале 2026 года

выбросы в воздух
В период с 1 по 12 января автоматизированные станции контроля в Стерлитамаке дважды зафиксировали превышение концентрации сероводорода в атмосферном воздухе.
0
09.01.2026
Дороги и транспорт

Водитель автобуса №141 в Стерлитамаке удивил пассажиров своим пением

аодитель маршрутки
Жители Стерлитамака делятся в соцсетях видео, где водитель маршрута №141 поет за рулем. Пассажиры отмечают, что это не мешает ему безопасно управлять автобусом.
0
28.12.2025
Происшествия

В Стерлитамаке пассажирка BMW погибла после удара машины о столб

авто после дтп
В Стерлитамаке на улице Элеваторной автомобиль BMW врезался в электроопору. Пассажирка иномарки погибла на месте, водитель и еще один пассажир попали в больницу.
0
18.12.2025
Новости

Уроженец Башкирии поборется за пост главы Оренбурга

Альберт Юмадилов
Уроженец Стерлитамака Альберт Юмадилов поборется за кресло главы администрации Оренбурга на выборах 24 декабря. Кандидатуру действующего врио мэра поддержал губернатор области.
-1
15.12.2025
Происшествия

В Стерлитамаке в доме на Строителей сорвался лифт с пассажирами

люди в лифте
В многоквартирном доме на улице Строителей в Стерлитамаке упал лифт с пассажирами. Предварительной причиной называют сбой в электросети.
0
12.12.2025
Образование

Алсу Саттарова из Башкирии вошла в число лучших молодых педагогов страны

алсу саттарова
Педагог из Стерлитамака Алсу Саттарова стала призёром XIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Она получила диплом второй степени в номинации «Молодые профессионалы».
0
25.11.2025
Криминал

В Башкирии директора школы обвинили в незаконной сдаче стадиона в аренду

автомобиль следственного комитета
В Стерлитамаке завершено расследование дела против директора школы, которая сдавала стадион в аренду частному клубу. Ущерб и доход оценили в ₽400 тысяч.
0
24.11.2025
Происшествия

Школьники в Стерлитамаке отмоют сквер после побега от мэра

вандалы в городе и мэр
Глава Стерлитамака застал школьников за порчей стендов. После побега их нашли полицейские: теперь подростки отмоют все, что успели испачкать.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.