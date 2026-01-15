В Башкирии установили обстоятельства гибели сотрудника сантехнической компании

Гострудинспекция завершила дело о гибели мастера в Стерлитамаке. Траншея на улице Гастелло обвалилась из-за отсутствия креплений, фирма работала в убыток.

Гострудинспекция Башкирии установила причины смерти мастера ООО «Стерлитамакская сантехническая компания». Мужчина погиб 28 августа 2025 года в Стерлитамаке: его засыпало грунтом на глубине двух метров. Эксперты выяснили, что на объекте грубо нарушили правила безопасности при земляных работах.

Хроника трагедии

Несчастный случай произошел на улице Гастелло. Бригада предприятия копала траншеи, чтобы уложить трубопровод водоснабжения.

Когда мастер находился в выемке глубиной 2,3 метра, грунт внезапно обрушился. Работника завалило землей. Коллеги вызвали специалистов МЧС, чтобы вытащить пострадавшего. Прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерть мужчины.

Нарушения на стройке

Инспекторы труда выяснили, почему произошел обвал. Ответственные лица не обеспечили безопасность на площадке:

не укрепили стенки траншеи;

не проверили состояние откосов перед тем, как спускать людей вниз.

Погибший работал в ООО «Стерлитамакская сантехническая компания». Организация зарегистрирована в Стерлитамаке в феврале 2014 года и занимается строительством коммуникаций для водо-, газоснабжения и водоотведения.

Учредителями значатся Александр Бабиков и Светлана Ложкина. По финансовой отчетности за 2024 год выручка предприятия составила 10,9 млн рублей, при этом зафиксирован чистый убыток в 470 тысяч рублей.

Травматизм в Башкирии

Аналогичный случай произошел в октябре 2025 года в Учалах на улице 65 лет Победы. Там при строительстве частного дома в траншее погиб наемный рабочий, которого также засыпало землей. В ходе проверки выяснилось, что договор подряда с погибшим был оформлен всего за сутки до трагедии.

В регионе сохраняется проблема с регистрацией производственного травматизма. За первые пять месяцев 2025 года надзорные органы выявили 32 факта сокрытия несчастных случаев работодателями. Пять инцидентов из этого числа привели к гибели персонала, но изначально не были оформлены должным образом.