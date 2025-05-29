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В Башкирии умер трехнедельный младенец после жуткого ЧП с феном в кроватке

©МЧС по Башкирии

В Октябрьском умер трёхнедельный малыш, которого отец чуть не сжёг заживо. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

История просто дикая. Пока мама повела старших детей (4 и 2 года) в садик, папаша остался с новорождённым. И что же он делает? Кладёт включенный фен прямо в кроватку к ребёнку.

Загорелись покрывало, матрас, а потом и одежда на младенце. Малыш получил ожоги 3-4 степени — это когда поражены все слои кожи и подлежащие ткани.

В понедельник ребёнка экстренно госпитализировали. К спасению подключились лучшие врачи республики, даже телемедицину использовали. Из Уфы в Октябрьский выехали реаниматолог и эндоскопист. Боролись трое суток, но не смогли спасти.

Сейчас разбираются, что именно происходило в квартире. Но вопросы к отцу уже есть серьёзные.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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