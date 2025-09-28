0
2 часа
Происшествия

В Башкирии турист упал с 40-метровой высоты на Красных скалах

32-летний житель Стерлитамака решил прогуляться с подругой по Красным скалам. Романтика не задалась: мужчина поскользнулся на мокром склоне и пролетел вниз около 40 метров.
спасатель на горе
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Вечером 28 сентября в Нуримановском районе Башкирии с Красных скал сорвался 32-летний мужчина из Стерлитамака. Он поскользнулся на мокрой после дождя поверхности и упал с высоты около 40 метров, сообщили в Госкомитете республики по ЧС.

спасатель на склоне горы
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Мужчина был на скалах не один, а со спутницей. На место происшествия прибыли спасатели ведомства. Используя альпинистское снаряжение, они спустились к пострадавшему, оказали ему первую помощь и на носилках доставили к машине скорой помощи.

Красные скалы — опасное место для туристов, особенно в сырую погоду. По данным ведомства, это уже четвертый случай падения с начала года. Один из инцидентов закончился гибелью человека. Предыдущее происшествие случилось в августе — тогда с этих же скал сорвался 19-летний парень. Будьте осторожны при посещении этой достопримечательности.

