В Башкирии турист скончался от сердечного приступа на шихане Торатау

Восхождение на гору Торатау в Ишимбайском районе Башкирии закончилось трагедией. 50-летний мужчина скончался от сердечного приступа. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.

Восхождение на одну из самых известных и популярных гор Башкирии, шихан Торатау, стало последним для 50-летнего туриста. Как сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел днём в Ишимбайском районе.

По предварительной информации, мужчине 1975 года рождения стало плохо с сердцем прямо во время подъёма. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы, позвонив по номеру 112.

На место оперативно прибыла бригада медиков, однако, несмотря на все усилия, спасти туриста не удалось. Врачи констатировали смерть мужчины.

В связи с этим трагическим случаем спасатели в очередной раз напомнили о важности соблюдения мер предосторожности при посещении гор. Необходимо трезво оценивать свои физические возможности и состояние здоровья, всегда иметь при себе необходимые лекарства, запас воды и заряженные средства связи. В случае ухудшения самочувствия следует немедленно обращаться за помощью.