В Башкирии турист скончался от сердечного приступа на шихане Торатау

Восхождение на гору Торатау в Ишимбайском районе Башкирии закончилось трагедией. 50-летний мужчина скончался от сердечного приступа. Прибывшие на место медики не смогли его спасти. ©rutube
Восхождение на одну из самых известных и популярных гор Башкирии, шихан Торатау, стало последним для 50-летнего туриста. Как сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел днём в Ишимбайском районе.
По предварительной информации, мужчине 1975 года рождения стало плохо с сердцем прямо во время подъёма. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы, позвонив по номеру 112.
На место оперативно прибыла бригада медиков, однако, несмотря на все усилия, спасти туриста не удалось. Врачи констатировали смерть мужчины.
В связи с этим трагическим случаем спасатели в очередной раз напомнили о важности соблюдения мер предосторожности при посещении гор. Необходимо трезво оценивать свои физические возможности и состояние здоровья, всегда иметь при себе необходимые лекарства, запас воды и заряженные средства связи. В случае ухудшения самочувствия следует немедленно обращаться за помощью.
Насколько сложным считается подъем на гору Торатау?
Восхождение на Торатау не считается сложным и не требует специальной физической подготовки. Маршрут оборудован для удобства туристов: на всем протяжении подъема есть протоптанная тропа, а на некоторых участках установлены металлические ступени и лавочки для отдыха. Подъем по комфортной лестнице доступен даже для детей и пожилых людей.
Какова реальная высота горы, на которую поднимался турист?
Абсолютная высота Торатау над уровнем моря составляет от 402 до 406 метров. Однако относительная высота, то есть высота от подножия до вершины, которую фактически преодолевают туристы, значительно меньше — от 220 до 280 метров.
Чем уникальна гора Торатау и что означает слово "шихан"?
Торатау — это не просто гора, а шихан, что в переводе с тюркского означает "одиночный холм". Уникальность Торатау в его происхождении: это остаток древнего кораллового рифа, который сформировался на дне Пермского моря около 285 миллионов лет назад. В породах горы до сих пор можно найти окаменелости древних морских организмов. Название "Торатау" с башкирского переводится как "крепость-гора".
Имеет ли Торатау официальный статус?
Да, Торатау имеет высокий природоохранный и культурный статус. С 1965 года он является уникальным геологическим памятником природы, а также археологическим памятником государственного значения. Вместе с соседним шиханом Юрактау он включен в Глобальный реестр геологического наследия "GEOSITES" под эгидой ЮНЕСКО.
Есть ли у горы другие интересные особенности?
Флора: На склонах Торатау произрастают редкие растения, некоторые из которых занесены в Красную книгу и не встречаются больше нигде в мире.
Пещеры: На одном из склонов горы есть несколько небольших карстовых пещер и гротов.
История: В древности земля вокруг шихана считалась священной и была местом проведения ритуалов. В сталинские времена у подножия Торатау располагался один из лагерей ГУЛАГа.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.