Происшествия

В Башкирии троих уфимцев эвакуировали со льда Павловского водохранилища

Трое жителей Уфы отправились чинить судно на Павловском водохранилище, но не рассчитали время. Обратный путь по льду в темноте отрезала нулевая видимость.
спасатели на судне на воздушной подушке
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС вывезли со льда трех мужчин, которые застряли в пяти километрах от берега. Инцидент произошел в Караидельском районе недалеко от деревни Чемаево. Уфимцы не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.

Трое жителей Уфы приехали на Павловское водохранилище, чтобы подготовить свое судно к весеннему сезону. Лодка находилась на зимнем отстое в 5 километрах от берега. Мужчины оставили автомобиль на суше и дошли до места пешком.

Ремонтные работы затянулись. Когда группа закончила, на улице стемнело, а видимость упала почти до нуля. Возвращаться к машине в таких условиях было опасно: мужчины поняли, что не смогут сориентироваться на льду и позвонили в экстренные службы.

На вызов приехали спасатели на судне на воздушной подушке. Они нашли группу по координатам, погрузили на борт и доставили к автомобилю на берегу.

спасение людей
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Похожие случаи в январе

Случаи, когда людям требуется помощь спасателей на этом водохранилище, происходят регулярно. Основные причины — плохая видимость, выход воды на лед и ненадежная техника.

23 января здесь под лед провалился снегоход с двумя прицепами. Водитель успел спрыгнуть, но вытаскивать технику пришлось специалистам.

10 января спасатели эвакуировали 15-летнюю школьницу. Девочка гуляла по льду, потеряла сознание от переохлаждения и не могла двигаться самостоятельно. Ее передали врачам скорой помощи.

3 января помощь понадобилась семье из четырех человек. Туристы перешли водохранилище, но на обратном пути лед подтаял, выступила вода, и пройти пешком стало невозможно.

Правила безопасности на льду в Башкирии

Если вы планируете выход на лед водохранилища, соблюдайте три правила. Во-первых, рассчитывайте время: возвращайтесь на берег за час до заката, так как зимой темнеет быстро, а ориентиров на снежном поле нет. Во-вторых, заряжайте телефон: на холоде батарея садится быстрее, а без связи вызвать помощь невозможно. В-третьих, сообщайте близким маршрут: если связь пропадет, спасатели будут знать, где вас искать.

