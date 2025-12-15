0
Происшествия

В Башкирии три человека попали в больницу после ДТП с фурой

В Дюртюлинском районе произошло столкновение KIA Sportage и грузового автомобиля. Три человека из легковой машины госпитализированы. На месте работают службы.
©Госкомитет РБ по ЧС

15 декабря в Дюртюлинском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился недалеко от населённого пункта Москово, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

©Госкомитет РБ по ЧС

Согласно предварительным данным, на дороге столкнулись автомобиль KIA Sportage и грузовик. В результате происшествия потребовалась медицинская помощь нескольким людям. На вызов прибыли экстренные службы для оказания помощи и установления картины случившегося.

Сотрудники скорой помощи доставили в больницу троих человек. Пострадавшими оказались 32-летний водитель кроссовера, а также его пассажиры: 30-летний мужчина и 33-летняя женщина. Инспекторы ГИБДД начали проверку для установления точных причин и обстоятельств ДТП.

©Госкомитет РБ по ЧС

Стоит отметить, что это не первая авария с участием грузовых автомобилей в регионе за последнее время. Так, 12 декабря на автодороге Дюртюли — Нефтекамск произошло ДТП с погибшим. Возле села Куяново лоб в лоб столкнулись легковая Toyota и фура MAN.

В результате аварии 54-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. В салоне также находился восьмилетний мальчик, который выжил и был госпитализирован. Водитель грузовика, 53-летний мужчина, также получил травмы.

0
0
0
0
0
0
0
