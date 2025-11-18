В Башкирии студентка из Туймазов выпала из машины на ходу, заснув после вечеринки

19-летняя студентка из Туймазов пострадала, выпав из движущегося автомобиля в городе Октябрьском. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, полиция установила, что инциденту предшествовала ночная поездка в нетрезвом состоянии, а 21-летний водитель покинул место происшествия.

Правоохранительные органы Башкирии установили обстоятельства инцидента в Октябрьском, где ночью 16 ноября из едущей машины выпала 19-летняя девушка. По предварительным данным полиции, студентка одного из колледжей Туймазов получила телесные повреждения, однако за медицинской помощью и в полицию не обращалась.

В Башкирии пьяная девушка выпала из машины ©Башкирия Online / Telegram

Как удалось выяснить, девушка приехала в Октябрьский к знакомой. Позже они познакомились с двумя молодыми людьми, которые предложили им покататься на автомобиле. По собственному признанию студентки, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и во время поездки уснула на пассажирском сиденье.

Инцидент произошёл, когда автомобиль совершал поворот. В этот момент пассажирская дверь открылась, и спящая девушка выпала на проезжую часть. 21-летний водитель, управлявший машиной, не остановился для оказания помощи и скрылся.

Сотрудники полиции установили личности всех участников поездки и доставили их в отдел. В отношении водителя составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством без водительского удостоверения и без государственных регистрационных знаков. Его автомобиль задержан и эвакуирован на специализированную стоянку.

Первоначальная информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикациях утверждалось о возможном похищении девушки, которую якобы насильно выбросили из машины. Именно эти сообщения привлекли внимание правоохранительных органов в ходе мониторинга интернет-пространства. Проведённая проверка опровергла криминальную версию и позволила восстановить реальную картину событий.