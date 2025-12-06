0
35 минут
Происшествия

В Башкирии столкнулись «Гранта» и «Приора»

В Туймазинском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погиб пассажир «Гранты», водителей госпитализировали.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

В Туймазинском районе Башкирии возле села Кальшали столкнулись «Лада Приора» и «Лада Гранта». Погиб 73-летний пассажир одной из машин, двое водителей госпитализированы. Авария произошла на фоне гололёда — спасатели и ГИБДД усиливают контроль на трассах региона.

По данным Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, в «Ладе Приоре» находился только водитель. Его доставили в больницу ещё до прибытия спасателей.

Во второй машине, «Ладе Гранте», ехали двое: водитель и пассажир 1951 года рождения. Водителя также госпитализировали. Пассажир получил тяжёлые травмы и скончался на месте.

Зимой количество ДТП в республике традиционно растёт. По данным ГИБДД за 2023 год, на гололёд приходится до 30% аварий в декабре–феврале. В Туймазинском районе за последние три года зафиксировано более 150 ДТП с пострадавшими, значительная часть — на загородных трассах.

Что известно о причинах

Обстоятельства столкновения выясняют сотрудники дорожной полиции. Предстоит установить, как автомобили оказались на встречных траекториях и сыграли ли роль погодные условия или человеческий фактор.

В Госкомитете по ЧС подчёркивают: на территории Башкирии сохраняются сложные погодные условия. Синоптики, спасатели и автоинспекторы регулярно предупреждают об образовании гололёда на отдельных участках дорог.

Рекомендации водителям

Специалисты напоминают о правилах поведения на зимних трассах:

  • заранее снижайте скорость;
  • соблюдайте безопасную дистанцию;
  • избегайте резких манёвров и торможений;
  • учитывайте состояние проезжей части.

Особое внимание — загородным маршрутам и второстепенным дорогам. Там, где интенсивность движения ниже, водители нередко расслабляются, хотя риски заноса и выезда на встречную полосу остаются высокими.

