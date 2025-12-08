0
19 минут
Происшествия

В Башкирии стали известны подробности аварии, в которую попала многодетная семья

На трассе Уфа – Инзер – Белорецк столкнулись ВАЗ-2112 и фургон «Исузу». Погибли 45-летний водитель и его 4-летний сын, несколько детей госпитализированы.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

В Башкирии раскрыты подробности смертельного ДТП на трассе Уфа – Инзер – Белорецк. Погибли отец многодетной семьи и один из его детей.

Многодетная семья возвращалась домой из соседнего села после покупки продуктов. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов. Глава семейства взял с собой супругу и всех детей.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

За рулём автомобиля ВАЗ-2112 находился 45-летний мужчина. Четверо детей сидели на заднем сиденье. Супруга с грудным ребёнком на руках заняла переднее пассажирское кресло. Семья ехала по знакомому участку дороги, которым местные жители регулярно пользуются для поездок в магазины.

На обратном пути водитель, по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость. Это привело к столкновению со встречным грузовым автомобилем «Исузу».

«Несоблюдение безопасного скоростного режима рассматривается как основная причина аварии», — заявил Владимир Севастьянов.

Удар оказался очень сильным.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

ДТП произошло накануне вечером. Участок дороги обеспечивает прямую видимость, однако там сохраняется интенсивное движение и часто превышается скорость. Водитель легковушки скончался на месте до приезда медиков. Его супругу и пятерых детей экстренно доставили в больницу.

Ночью в реанимации скончался один из детей, получивший тяжёлые травмы. Жертвами стали двое — отец и ребёнок.

В больнице остаются двое детей-дошкольников. Их состояние врачи оценивают как относительно удовлетворительное. Угроза жизни миновала, однако дети нуждаются в наблюдении и лечении. В ближайшее время планируется их перевод в Республиканскую детскую клиническую больницу для дальнейшего обследования и реабилитации.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Госавтоинспекция продолжает устанавливать все обстоятельства. Проверяется, соблюдались ли требования дорожной безопасности, какой была скорость легкового автомобиля и как действовал водитель грузовика в момент столкновения. По итогам проверки будут даны правовые оценки и приняты меры реагирования.

Специалисты напоминают: при поездках с детьми важно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. В экстренной ситуации это снижает тяжесть последствий. Даже на знакомых загородных дорогах риск аварии сохраняется. Перегрузка салона и неправильное размещение пассажиров усиливают опасность.

