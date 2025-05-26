Главная » Происшествия
642

В Башкирии спасают младенца после пожара от фена и школьницу с переломом позвоночника

©Минздрав Башкирии

Врачи борются за жизнь 3-недельного малыша, который час назад поступил в больницу Октябрьского с ожогами 3-4 степени. По данным Ньюс-баш, отец положил в детскую кроватку включенный фен — произошло возгорание.

Состояние ребенка крайне тяжелое. Реаниматологи уже связались с комбустиологами, к малышу вылетают специалисты из Республиканской детской больницы на санавиации.

загорелась детская кроватка
©МЧС по Башкирии

Кроме того, в пятницу 11-летняя девочка получила компрессионный перелом шейного отдела позвоночника во время тренировки по гимнастике — не смогла правильно приземлиться после сальто назад.

Ребенка прооперировали специалисты двух больниц. Сейчас школьница находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

А в субботу санавиация доставила в Уфу 75-летнюю женщину с подозрением на геморрагическую лихорадку. Пациентка в тяжелом состоянии, но врачи отмечают положительную динамику.

несчастный случай Октябрьский происшествие Октябрьский
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.