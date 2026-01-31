В Башкирии спасатели вывезли из леса застрявшего в снегу рыбака

В селе Энергетик мужчина, передвигавшийся на лыжах, не смог самостоятельно выбраться из глубокого снега. Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС провели эвакуацию пострадавшего.

Сотрудники Госкомитета по ЧС эвакуировали мужчину, который застрял в глубоком снегу во время рыбалки в городском округе Нефтекамск. Лыжник не смог выбраться самостоятельно и был вынужден вызвать помощь по экстренному номеру.

Инцидент в селе Энергетик: почему лыжи не помогли

Житель Нефтекамска отправился на зимнюю рыбалку в окрестности села Энергетик. Чтобы преодолеть заснеженные участки, он воспользовался лыжами, рассчитывая на легкий путь. Однако снежный покров оказался слишком глубоким и рыхлым: мужчина увяз в сугробах и физически не смог ни продолжить путь к водоему, ни вернуться назад. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Поняв, что выбраться из ловушки своими силами не получится, рыбак позвонил в «Службу 112». На место оперативно выехали сотрудники аварийно-спасательной службы. Они обнаружили пострадавшего по координатам, вытащили его из снега и доставили в безопасное место. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Правила безопасности на зимней рыбалке от Госкомитета РБ по ЧС

Спасатели настоятельно рекомендуют готовиться к выходу на природу заранее, чтобы избежать подобных ситуаций.

Изучите маршрут : Проверьте прогноз погоды и состояние снежного покрова — рыхлый снег опасен даже для лыжников.

Оставайтесь на связи : Полностью зарядите мобильный телефон и возьмите с собой пауэрбанк, так как на морозе батарея садится быстрее.

Предупредите близких: Сообщите родственникам точный маршрут и планируемое время возвращения.

Если вы поняли, что не можете двигаться дальше или потеряли ориентиры, не тратьте силы и сразу звоните по номеру 112.

ЧП на Павловке и озере Долгое: хроника зимних спасений

Этой зимой помощь профессиональных спасателей требовалась рыбакам в Башкирии неоднократно. Ранее серьезный инцидент произошел на Павловском водохранилище, где застряла группа из четверых мужчин. У рыбаков сломался мотобуксировщик, и они остались обездвижены на льду в 30-градусный мороз. Спасатели успешно эвакуировали всю группу.

В начале января поисковая операция проводилась в Уфе на озере Долгое. Трое мужчин рыбачили вместе, но один из них отстал от группы и заблудился в темноте. Сотрудники экстренных служб нашли потерявшегося уфимца и вернули его товарищам.