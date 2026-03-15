В Башкирии спасатели вытащили рыбака, застрявшего из-за оттепели у Юмагузинского водохранилища

В Ишимбайском районе Башкирии рыбак на снегоходе не смог выбраться из леса из-за весенней оттепели — на помощь пришли спасатели Госкомитета по ЧС.
Житель села Петровское Ишимбайского района отправился утром на снегоходе порыбачить на Юмагузинское водохранилище, однако к назначенному часу домой так и не вернулся. Об инциденте сообщил Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Тревогу подняла падчерица мужчины — связь с рыбаком полностью пропала, а путь до водоёма пролегает через густой лес и открытые участки, где легко заплутать или увязнуть в снегу.

С наступлением темноты на поиски выдвинулись сотрудники аварийно-спасательной службы. Мужчину удалось обнаружить достаточно быстро — его жизни и здоровью ничего не угрожало, но самостоятельно продолжить движение он уже не мог. За день яркое мартовское солнце основательно растопило снежный покров, превратив его в рыхлую массу. К вечеру снегоход начал проваливаться и вязнуть на каждом метре пути.

Оценив ситуацию, рыбак принял решение заночевать и дождаться образования наста после ночных заморозков. Однако семья мужчины бездействовать не собиралась и обратилась за помощью. В итоге спасатели сопроводили застрявшего рыболова до места, где был припаркован его личный автомобиль.

Напомним, 30 января 2026 года спасатели Госкомитета РБ по ЧС эвакуировали рыбака, застрявшего в глубоком снегу в окрестностях села Энергетик городского округа Нефтекамск. 74-летний мужчина отправился на рыбалку на лыжах, но увяз в рыхлом снежном покрове и был вынужден вызвать помощь по номеру 112.

23 января 2026 года четырех рыбаков эвакуировали со льда Павловского водохранилища при 30-градусном морозе. У группы сломался мотобуксировщик в 13 километрах от ближайшей базы отдыха, и спасатели вывезли людей на судне на воздушной подушке.

Случай на Юмагузинском водохранилище стал очередным эпизодом в серии зимних спасательных операций в республике. Только в январе 2026 года на Павловском водохранилище было зафиксировано не менее четырёх выездов спасателей к рыбакам, попавшим в затруднительное положение.

Похожие записи
0
15.03.2026
Происшествия

В Уфе спасатели вызволили собаку, чья лапа застряла в карабине

лапа собаки застряла в карабине
На улице Рассветной в столице Башкирии сотрудники УГЗ с помощью специнструмента освободили домашнего пса из металлической ловушки.
0
05.03.2026
Происшествия

В Башкирии водитель снегохода провалился в невидимую проталину

помощь спасателей
На Павловском водохранилище в Башкирии снегоход провалился в скрытую проталину. Водитель выбрался сам, спасатели оказали помощь.
0
01.03.2026
Происшествия

Пленник посуды: в Уфе спасатели разрезали ковш, чтобы спасти палец школьника

угз уфы
В Уфе сотрудники УГЗ освободили 8-летнего мальчика, чей палец намертво застрял в ручке кухонного ковша. Спасателям пришлось применить бокорезы.
0
27.02.2026
Происшествия

Спасатели сняли 12-летнего мальчика с дерева в Уфе

спасатели возле дерева
В Калининском районе Уфы школьник забрался на высоту второго этажа и не смог спуститься. Выручать юного древолаза пришлось городским спасателям.
0
23.02.2026
Происшествия

В селе Зубово Уфимского района спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины

спасатели возле авто
Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС 23 февраля вызволили малыша, который оказался заперт в автомобиле в Уфимском районе.
0
22.02.2026
Новости

Суд в Башкирии отклонил требование Росприроднадзора о закрытии свалки

свалка мусора
Арбитражный суд Башкирии отказал Росприроднадзору в иске о выводе из эксплуатации полигона ТКО в Ишимбайском районе.
