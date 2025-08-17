Главная » Происшествия
В Башкирии спасатели помогли пострадавшему рыбаку на Кумертауском разрезе

спасатели помогают раненному рыбаку
Помощь оказали вовремя | ©Госкомитет РБ по ЧС

16 августа на Кумертауском разрезе 35-летний мужчина во время рыбалки серьёзно порезал ногу. На место прибыли спасатели МЧС, обработали рану и наложили повязку. Помощь оказали вовремя, поэтому госпитализация рыбаку не потребовалась, сообщили в региональном Госкомитете по ЧС.

В ведомстве также напомнили, как сделать отдых у воды безопаснее:

  1. Надевайте закрытую обувь, которая защитит от порезов.
  2. Берите с собой аптечку с бинтом и антисептиком.
  3. Старайтесь не рыбачить в одиночку и сообщайте близким, куда идёте.

К сожалению, не все происшествия на воде заканчиваются благополучно. Месяц назад в Белорецком районе на реке Малый Инзер погиб 69-летний турист. Он сплавлялся на катамаране в составе незарегистрированной группы. На пороге мужчина упал в воду, течение сорвало с него спасательный жилет. Тело нашли только на следующий день.

Спасатели подчёркивают: любой водный поход требует подготовки, а маршрут необходимо регистрировать в МЧС. Это помогает быстрее организовать поиски в случае чрезвычайной ситуации.

