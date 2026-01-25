0
Происшествия

В Башкирии спасатели эвакуировали четверых рыбаков со льда Павловки в 30-градусный мороз

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС вывезли группу мужчин с Павловского водохранилища. У рыбаков сломался мотобуксировщик в 13 километрах от берега, когда температура воздуха опустилась до -30 °C.
спасение застрявших рыбаков
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Инцидент произошел в выходные недалеко от скал «12 апостолов». Четверо мужчин отправились на зимнюю рыбалку на мотобуксировщике. Когда группа собралась возвращаться, двигатель заглох. Завести технику самостоятельно не удалось.

Рыбаки оказались в 13 километрах от ближайшей базы отдыха. Идти пешком такое расстояние в тридцатиградусный мороз мужчины не решились: был высокий риск получить серьезное обморожение. Группа позвонила в экстренные службы и передала свои координаты.

На вызов приехали сотрудники Аварийно-спасательной службы на судне на воздушной подушке. Спасатели забрали всех четверых мужчин и доставили их на базу.

В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили, что медицинская помощь эвакуированным не понадобилась. Состояние рыбаков удовлетворительное.

Как подготовиться к выезду на лед

Чтобы рыбалка не закончилась вызовом МЧС, соблюдайте базовые правила безопасности. Во-первых, перед поездкой проверьте исправность техники и запас топлива. Во-вторых, изучите прогноз погоды: при температурах ниже -20 °C риски поломок и обморожений возрастают. В-третьих, сообщите родственникам точный маршрут и время возвращения. Обязательно возьмите полностью заряженный телефон и пауэрбанк. Если вы застряли далеко от берега в мороз — сразу звоните 112, не пытайтесь идти пешком через все водохранилище.

Другие происшествия на Павловке

Это уже четвертый случай спасения людей на этом водохранилище за январь 2026 года. 23 января спасатели выезжали к водителю снегохода: мужчина вез груз в двух прицепах, одна лыжа попала в полынью, и машина опрокинулась.

10 января сотрудники службы нашли на льду 15-летнюю девочку из Уфы. Подросток лежал без сознания с признаками сильного переохлаждения. А в начале месяца, 3 января, помощь потребовалась семье из четырех человек. Они вышли на прогулку, но не смогли вернуться на берег из-за внезапно образовавшихся промоин и таяния льда.

