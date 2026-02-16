0
5 часов
Происшествия

В Башкирии спасатель МЧС вытащил собаку из ледяной расщелины в Киндерлинской пещере

Спасатель Фидель Залилов во время экскурсии обнаружил собаку, застрявшую в расщелине между ледником и стеной. Животное провело в ловушке более суток.
радостная собака
©МЧС по Башкирии

Сотрудник Уфимского поисково-спасательного отряда Фидель Залилов достал пса, застрявшего между ледником и скалой в пещере Гафурийского района. Животное провело в ловушке больше суток и практически не подавало голос, сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Башкортостан.

В субботу, 15 февраля, Фидель Залилов отправился с друзьями на экскурсию в Киндерлинскую пещеру. У входа туристов встретил чёрный пёс — одна из двух бродячих собак, которые обитают в окрестностях пещеры. Второй собаки рядом не оказалось.

Спустившись вглубь пещеры, группа услышала слабый лай. Звук шёл из узкой трещины между ледником и каменной стеной. Там находилась вторая собака — пёс, который провалился в расщелину предположительно сутки назад.

Залилов — опытный спелеолог. Он закрепил альпинистское снаряжение и спустился к животному. Пёс начал вилять хвостом, почувствовав приближение человека. Спасатель поднял собаку и передал её друзьям наверху.

RuTube
©МЧС по Башкирии

Справка

Киндерлинская пещера (другое название — пещера имени 30-летия Победы) расположена в Гафурийском районе, в пяти километрах к востоку от деревни Таш-Асты. Это одна из крупнейших пещер Урала: протяжённость ходов превышает 17 километров.

Внутри — многоярусная система галерей с подземными озёрами, сталактитами, сталагмитами и реликтовым льдом, который не тает круглый год. Пещера входит в состав геопарка «Торатау» и привлекает спелеологов со всей страны.

