Происшествия

В Башкирии сотрудники ГАИ помогли водителю выбраться из сугроба на трассе

Сотрудники ГАИ помогли водителю скорой помощи, который на личном автомобиле застрял в снегу по дороге домой. Транспортное средство извлекли при помощи грузовика.
камаз вытягивает легковой автомобиль из кювета
©ГАИ по Башкирии

Инцидент произошел на автодороге в сторону села Амзя. По информации ГАИ по Башкирии, вечером 5 января водитель скорой помощи возвращался домой после рабочей смены на личном автомобиле марки «Ситроен».

©ГАИ по Башкирии

Из-за сложных погодных условий и обильного снегопада обстановка на дорогах республики оставалась напряженной: ранее движение ограничивали в направлениях Дюртюлей, Калтасов и Янаула.

Мужчина не справился с рулевым управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и застряла в снегу.

Самостоятельно вернуть транспортное средство на дорогу автомобилист не смог, а вызвать экстренные службы не удалось из-за разрядившегося мобильного телефона.

Сотрудники ДПС Рамиль Фахретдинов и Артур Хайрланамов, патрулировавшие маршрут в сторону Янаула, заметили стоящий на обочине автомобиль. Полицейские убедились, что водителю не требуется медицинская помощь, и предприняли попытку вытолкнуть машину своими силами, однако это не принесло результата.

Инспекторы остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль «КамАЗ» (бензовоз) и с помощью буксировочного троса вернули иномарку на проезжую часть, обеспечив безопасность маневра.

