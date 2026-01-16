В Башкирии сотрудники ГАИ помогли водителю выбраться из сугроба на трассе

Инцидент произошел на автодороге в сторону села Амзя. По информации ГАИ по Башкирии, вечером 5 января водитель скорой помощи возвращался домой после рабочей смены на личном автомобиле марки «Ситроен».
Из-за сложных погодных условий и обильного снегопада обстановка на дорогах республики оставалась напряженной: ранее движение ограничивали в направлениях Дюртюлей, Калтасов и Янаула.
Мужчина не справился с рулевым управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и застряла в снегу.
Самостоятельно вернуть транспортное средство на дорогу автомобилист не смог, а вызвать экстренные службы не удалось из-за разрядившегося мобильного телефона.
Сотрудники ДПС Рамиль Фахретдинов и Артур Хайрланамов, патрулировавшие маршрут в сторону Янаула, заметили стоящий на обочине автомобиль. Полицейские убедились, что водителю не требуется медицинская помощь, и предприняли попытку вытолкнуть машину своими силами, однако это не принесло результата.
Инспекторы остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль «КамАЗ» (бензовоз) и с помощью буксировочного троса вернули иномарку на проезжую часть, обеспечив безопасность маневра.