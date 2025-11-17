В Башкирии случайно обнаружили «невидимого убийцу», травившего людей в их собственных домах

Массовые жалобы на головные боли от жителей деревень Чегодаево и Сухоречка в Бижбулякском районе получили официальное объяснение. Как установил Россельхознадзор по РБ, причиной стал открытый шламонакопитель (объект для хранения нефтяных отходов), испарения с которого разносились ветром по округе.

Объект, принадлежащий ООО «Башнефть-Добыча», был обнаружен в ходе проверки по другому поводу — расследованию двух разливов нефти. Несмотря на наличие ограждений, сама технология открытого хранения является устаревшей и экологически опасной, так как не препятствует попаданию летучих углеводородов в атмосферу.

Проблема загрязнения земель для «Башнефть-Добычи» носит системный характер, что подтверждается данными надзорных органов. Башкирская природоохранная прокуратура регулярно сообщает о десятках нарушений, а ранее в том же районе из-за прорыва изношенных трубопроводов компании ущерб сельхозземлям был оценён почти в 60 млн рублей.

На этом фоне штрафы для должностных лиц в размере около 80 тысяч рублей не выглядят действенной мерой для предотвращения экологического ущерба. Пока компания устраняет одни нарушения, жители продолжают страдать от других, что указывает на недостаточную эффективность текущего экологического контроля за деятельностью недропользователя.