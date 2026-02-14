В Башкирии система «Паутина» помогла задержать пьяного водителя без прав

Инспекторы ГИБДД с помощью системы «Паутина» остановили в Кушнаренково водителя «Лады». Мужчина был пьян и ранее лишен прав за оставление места ДТП.

Сотрудники ДПС остановили в Кушнаренковском районе нетрезвого водителя, которого ранее лишили прав за другое нарушение. Автомобиль обнаружили дорожные камеры, а инспекторы подтвердили опьянение на месте. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Башкортостана Владимир Севастьянов в своем блоге.

©ГАИ по Башкирии

Экипаж ДПС получил сигнал от автоматизированной системы «Паутина». Камеры зафиксировали в населенном пункте автомобиль «Лада». Номер машины числился в базе данных: владелец был лишен водительского удостоверения.

Инспекторы остановили машину. За рулем сидел 38-летний местный житель. Проверка подтвердила, что у него нет прав: суд лишил его водительского удостоверения на один год за оставление места ДТП.

Во время проверки документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование. Прибор показал 0,399 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Сотрудники составили административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и управление автомобилем без прав. Машину поместили на спецстоянку. Теперь меру наказания для водителя определит суд.

Похожий случай в Салавате

Аналогичный случай произошел в Салавате. Там инспекторы остановили Toyota RAV4 под управлением 46-летней женщины. Водитель находилась в состоянии опьянения, хотя еще в июне 2025 года суд лишил ее прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.

Статистика ГИБДД по Башкирии

Башкортостан занимает первое место в России по числу водителей, лишенных прав. За первое полугодие 2025 года суды республики вынесли более 2300 таких постановлений. По этому показателю республика опередила Москву, Подмосковье и Татарстан.

Всего за 2025 год автоинспекторы задержали в республике 16 400 нетрезвых водителей. Из них почти 1500 человек сели за руль пьяными повторно — такие действия квалифицируются как уголовное преступление.

Как работает система «Паутина»

Система «Паутина» объединяет дорожные камеры в единую сеть. Она автоматически сканирует поток машин и сверяет номера с базами ГИБДД. Если камера фиксирует автомобиль, владелец которого лишен прав, снят с регистрации или находится в розыске, программа передает сигнал ближайшему экипажу ДПС. По данным ГИБДД, система значительно снижает шансы проехать мимо камер незамеченным.