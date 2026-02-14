0
4 часа
Происшествия

В Башкирии система «Паутина» помогла задержать пьяного водителя без прав

Инспекторы ГИБДД с помощью системы «Паутина» остановили в Кушнаренково водителя «Лады». Мужчина был пьян и ранее лишен прав за оставление места ДТП.
инспектор гаи и задержанный водитель
©ГАИ по Башкирии

Сотрудники ДПС остановили в Кушнаренковском районе нетрезвого водителя, которого ранее лишили прав за другое нарушение. Автомобиль обнаружили дорожные камеры, а инспекторы подтвердили опьянение на месте. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Башкортостана Владимир Севастьянов в своем блоге.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

Экипаж ДПС получил сигнал от автоматизированной системы «Паутина». Камеры зафиксировали в населенном пункте автомобиль «Лада». Номер машины числился в базе данных: владелец был лишен водительского удостоверения.

Инспекторы остановили машину. За рулем сидел 38-летний местный житель. Проверка подтвердила, что у него нет прав: суд лишил его водительского удостоверения на один год за оставление места ДТП.

Во время проверки документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование. Прибор показал 0,399 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Сотрудники составили административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и управление автомобилем без прав. Машину поместили на спецстоянку. Теперь меру наказания для водителя определит суд.

Похожий случай в Салавате

Аналогичный случай произошел в Салавате. Там инспекторы остановили Toyota RAV4 под управлением 46-летней женщины. Водитель находилась в состоянии опьянения, хотя еще в июне 2025 года суд лишил ее прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.

Статистика ГИБДД по Башкирии

Башкортостан занимает первое место в России по числу водителей, лишенных прав. За первое полугодие 2025 года суды республики вынесли более 2300 таких постановлений. По этому показателю республика опередила Москву, Подмосковье и Татарстан.

Всего за 2025 год автоинспекторы задержали в республике 16 400 нетрезвых водителей. Из них почти 1500 человек сели за руль пьяными повторно — такие действия квалифицируются как уголовное преступление.

Как работает система «Паутина»

Система «Паутина» объединяет дорожные камеры в единую сеть. Она автоматически сканирует поток машин и сверяет номера с базами ГИБДД. Если камера фиксирует автомобиль, владелец которого лишен прав, снят с регистрации или находится в розыске, программа передает сигнал ближайшему экипажу ДПС. По данным ГИБДД, система значительно снижает шансы проехать мимо камер незамеченным.

Похожие записи
0
13.02.2026
Новости

МВД РФ: мошенники научились восстанавливать данные с закрашенных фото банковских карт

банковская карта Visa
В Министерстве внутренних дел заявили, что стандартные инструменты редактирования фото не обеспечивают полную защиту банковских данных при пересылке.
0
12.02.2026
Образование

В школах Башкирии пересмотрят зарплаты и штат психологов

учитель возле доски
В Государственном Собрании республики обсудили проблему нехватки специалистов в школах. Депутаты предлагают заложить в бюджет дополнительные средства на зарплаты и расширение штата психологов.
0
10.02.2026
Образование

Глава Башкирии поручил ввести региональные доплаты завучам по воспитательной работе

учитель пишет мелом на доске
Глава республики поручил разработать меры материальной поддержки для заместителей директоров школ по воспитательной работе. Решение приняли после событий в учебных заведениях Уфы.
0
10.02.2026
Новости

Крышесёрфинг ради хайпа: в Башкирии подросток вылез на крышу движущегося авто и рухнул на дорогу

нарушители дают показания
В Нефтекамске полиция вычислила юных блогеров, снявших опасный трюк на ходу — 17-летний парень вылез на крышу машины и не удержался.
0
10.02.2026
Криминал

МВД раскрыло статистику изнасилований в Башкирии и регионах России

проблесковый маячок автомобиля полиции
В 2025 году в республике зафиксировано 89 преступлений по статье 131 УК РФ. Показатели остались на уровне предыдущего года, сообщает МВД.
0
09.02.2026
Происшествия

В Уфе возбудили уголовное дело по факту травмирования второклассника в школе

автомобиль следственного комитета
В Уфе возбуждено уголовное дело о халатности после получения второклассником травмы головы. Следствие полагает, что администрация школы не предотвратила конфликт.
0
09.02.2026
Происшествия

Рекордное число лишённых прав за пьяную езду зафиксировали в Башкирии

автомобиль гибдд с включенным проблесковыми маячками
По данным МВД России за первое полугодие 2025 года, Республика Башкортостан находится на первом месте среди регионов по количеству водителей, лишенных удостоверений за управление транспортом в состоянии опьянения.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.