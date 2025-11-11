В Башкирии жестокая драка школьниц в туалете попала на видео

Две ученицы одной из школ Нефтекамска подрались прямо в туалете. Старшеклассницы, собравшиеся поглазеть, смеялись и снимали происходящее на видео.

©Mash Batach

Две девочки сцепились прямо на полу туалета. Они таскали друг друга за волосы, в то время как за этим наблюдала толпа старшеклассниц. Вместо того чтобы вмешаться в конфликт, зрители смеялись и снимали происходящее на телефоны. Попытка разнять дерущихся была предпринята только тогда, когда потасовка стала более ожесточенной.

Директор школы подтвердил, что в курсе инцидента. Он заверил, что ситуация находится под контролем, а все виновные будут установлены и понесут наказание.

Это далеко не первый случай подростковой жестокости в Нефтекамске, получивший огласку. Осенью 2023 года в городе произошел похожий инцидент, когда группа школьниц избила сверстницу возле ночного клуба. Та драка также попала на видео. Делом заинтересовалась прокуратура.

Кроме того, в 2019 году в одной из школ города травля со стороны одноклассников довела ученицу до попытки самоубийства. Девочка выжила, но получила тяжелые травмы, включая перелом позвоночника.