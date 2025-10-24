В Башкирии школьников на экскурсию вёз человек с поддельными правами

В Благовещенском районе водителя поймали с поддельными правами, когда он вёз детей на экскурсию.

В Благовещенском районе Башкирии водитель школьного автобуса управлял транспортом по поддельному удостоверению. Об инциденте рассказали сотрудники ГИБДД во время плановой проверки на улице Демьяна Бедного.

Инспекторы остановили автобус ПАЗ, который вёз 23 школьника на экскурсию. За рулём находился 51-летний местный житель. При проверке по базе данных выяснилось: водительское удостоверение поддельное. По идентификационному номеру документ был зарегистрирован на другого человека.

Комментарий Госавтоинспекции ©ГАИ по Башкирии

На мужчину составили административный материал за управление без прав. Автобус отправили на штрафстоянку. Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства. Сейчас по факту назначено административное расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ за подделку документов.

За использование поддельных прав предусмотрена уголовная ответственность. По части 3 статьи 327 УК РФ грозит ограничение свободы до года, принудительные работы до года или лишение свободы до года. За изготовление и оборот поддельных документов наказание жёстче: ограничение свободы до двух лет, принудительные работы до двух лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.

Все 23 ученика вернулись в школу самостоятельно в сопровождении педагогов. Никто из детей не пострадал.

Напомним, в октябре 2025 года в Туймазинском районе задержали 27-летнего водителя с фальшивым удостоверением без элементов защиты и водяных знаков. В Белорецке двое местных жителей предстанут перед судом за покупку поддельных прав в интернете за 30 и 70 тысяч рублей.