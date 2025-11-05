0
7 часов
Происшествия

В Башкирии школьник рискует ослепнуть после выстрела из пневматического пистолета

Игры с пневматическим пистолетом в Стерлитамаке вышли из-под контроля. 13-летний подросток получил пулю в глаз и был госпитализирован в уфимскую клинику.
сумка скорой помощи
©rutube

Подростковые развлечения в Стерлитамаке закончились экстренной госпитализацией, сообщает телеграм-канал Mash Batash. Для одного из компании мальчишек игра с пневматическим пистолетом обернулась серьезнейшей травмой.

Всё случилось во дворе на улице Лазурной. Компания приятелей, среди которых был 13-летний школьник, возилась с пневматом. В какой-то момент прозвучал выстрел, и пуля угодила мальчику прямо в глаз.

Сначала пострадавшего доставили в местную больницу, но травма оказалась слишком тяжёлой. Было решено перевезти его в в Уфимский НИИ глазных болезней.

Сейчас парень находится на стационарном лечении в детском отделении. Врачи пока не могут извлечь пулю, которая застряла в голове, и не дают никаких прогнозов относительно сохранения зрения. В пресс-службе БГМУ подтвердили, что пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, накануне врачи уфимской больницы №8 спасали 40-летнего мужчину. Он работал с кувалдой без защитных очков, в результате чего металлический осколок размером 3 на 2 миллиметра попал ему в глаз. К счастью, офтальмологам удалось провести сложнейшую операцию и сохранить пациенту зрение. А в конце октября в Уфе вынесли приговор мужчине, который в ходе уличного конфликта выстрелил оппоненту в глаз из травматического пистолета. Пострадавший лишился глаза, а стрелок получил четыре года условно и выплатил 500 тысяч рублей компенсации.

Похожие записи
1
04.11.2025
Происшествия

В башкирском Стерлитамаке отразили атаку беспилотников на завод

надпись на форме мчс
Два беспилотника попытались атаковать нефтехимический завод в Стерлитамаке. Оба сбиты, обломки упали в промзоне. Жертв нет, но здание цеха водоочистки частично повреждено.
0
03.11.2025
Здоровье

В одном из городов Башкирии закончились вакцины от смертельной болезни

инъекция вакцины в плечо
В Стерлитамаке снова скандал из-за нехватки вакцины от бешенства. Люди после укусов животных не могут завершить курс прививок, а Минздрав уверяет, что всё в порядке.
0
01.11.2025
Новости

Формальдегид зашкаливает: В трех городах Башкирии выявили серьезное загрязнение воздуха химическими веществами

дым из труб
В воздухе Салавата, Стерлитамака и Уфы нашли превышение норм по опасным химикатам. Всего за сентябрь зафиксировали 73 случая, а власти признаются, что найти источник выбросов почти нереально.
0
30.10.2025
Жизнь

В Башкирии нетрезвый мужчина довез соседку до реанимации и лишился прав

световые спецсигналы гаи
В Стерлитамаке местный житель спас жизнь своей соседке, экстренно доставив ее в больницу, однако за этот поступок был лишен водительских прав и оштрафован на 30 тысяч рублей.
1
29.10.2025
Новости

Минздрав Башкирии объявил реорганизацию: с 1 апреля 2026 года в республике исчезнут две детские поликлиники

здание детской поликлиники
С апреля 2026 года сразу четыре детских медучреждения Уфы и Стерлитамака объединят с крупными больницами. Минздрав говорит: доступ к врачам станет легче, простых решений не обещают.
0
25.10.2025
Происшествия

В Стерлитамаке водитель-подросток без прав погиб в лобовом столкновении

авто после дтп
Утром 25 октября на въезде в Стерлитамак в аварии погиб 17-летний водитель ВАЗ-2107. Подросток без прав выехал на встречку и столкнулся с УАЗом. Его 16-летний пассажир госпитализирован, водитель внедорожника тоже получил травмы.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.