В Башкирии школьник рискует ослепнуть после выстрела из пневматического пистолета

Игры с пневматическим пистолетом в Стерлитамаке вышли из-под контроля. 13-летний подросток получил пулю в глаз и был госпитализирован в уфимскую клинику.

Подростковые развлечения в Стерлитамаке закончились экстренной госпитализацией, сообщает телеграм-канал Mash Batash. Для одного из компании мальчишек игра с пневматическим пистолетом обернулась серьезнейшей травмой.

Всё случилось во дворе на улице Лазурной. Компания приятелей, среди которых был 13-летний школьник, возилась с пневматом. В какой-то момент прозвучал выстрел, и пуля угодила мальчику прямо в глаз.

Сначала пострадавшего доставили в местную больницу, но травма оказалась слишком тяжёлой. Было решено перевезти его в в Уфимский НИИ глазных болезней.

Сейчас парень находится на стационарном лечении в детском отделении. Врачи пока не могут извлечь пулю, которая застряла в голове, и не дают никаких прогнозов относительно сохранения зрения. В пресс-службе БГМУ подтвердили, что пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, накануне врачи уфимской больницы №8 спасали 40-летнего мужчину. Он работал с кувалдой без защитных очков, в результате чего металлический осколок размером 3 на 2 миллиметра попал ему в глаз. К счастью, офтальмологам удалось провести сложнейшую операцию и сохранить пациенту зрение. А в конце октября в Уфе вынесли приговор мужчине, который в ходе уличного конфликта выстрелил оппоненту в глаз из травматического пистолета. Пострадавший лишился глаза, а стрелок получил четыре года условно и выплатил 500 тысяч рублей компенсации.