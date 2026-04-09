В Башкирии сестра погибшего в яме с горячей водой добилась выплаты от «БашРТС»

Мужчина упал в незащищённый котлован с горячей водой во время аварийных работ в микрорайоне Инорс — и погиб. Сестра добилась частичной компенсации через суд.

Суд в Уфе вынес решение по делу о гибели 45-летнего жителя города, который в сентябре 2025 года упал в котлован с горячей водой возле дома на улице Ферина, 9/1, в микрорайоне Инорс. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Башкирии. По итогам разбирательства с теплоснабжающей организации «БашРТС» и страховой компании «ВСК» в пользу сестры погибшего взыскали в общей сложности 484,3 тысячи рублей.

Как следует из материалов дела, коммунальщики вырыли котлован перед многоквартирным домом для проведения аварийных работ. Видеокамеры зафиксировали момент трагедии. Мужчина шёл мимо места ремонта, потерял равновесие и оказался в яме. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на которое ссылался представитель истца Владислав Линник, причиной смерти стало утопление.

Сторона истца настаивала на том, что вокруг котлована отсутствовали капитальные ограждения и предупреждающие знаки. Представители «БашРТС» возражали. Необходимая табличка, по их словам, на месте была, а капитальное ограждение при аварийных работах с коротким сроком исполнения не предусмотрено. Кроме того, ответчик указал, что погибший в момент происшествия предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Между тем видеозапись показала: предупреждающий знак действительно присутствовал, однако был виден лишь с одной стороны — той, с которой мужчина не приближался.

Сестра погибшего требовала взыскать 5 миллионов рублей в счёт компенсации морального вреда, а также около 170 тысяч рублей на погребение. Суд удовлетворил иск частично: 400 тысяч рублей — с «БашРТС» за причинение морального вреда, 84,3 тысячи рублей — со страховой компании «ВСК» в счёт расходов на похороны.

Для справки: износ тепловых сетей «БашРТС» составляет около 55% по системам отопления и свыше 80% — по горячему водоснабжению. Для поддержания инфраструктуры в работоспособном состоянии ежегодно требуется замена не менее 5% от общей протяжённости сетей, однако фактически этот показатель не превышает 2,2% в год.

К слову, «БашРТС» обеспечивает теплом восемь городов Республики Башкортостан: Уфу, Благовещенск, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай, Нефтекамск и Агидель.