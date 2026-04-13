Происшествия

В Башкирии санавиация перевезла двух пострадавших в ожоговый центр

Санитарная авиация Башкирии доставила двух пострадавших с ожогами в республиканский центр. Также в больницы попали подросток-мотоциклист и женщина, упавшая с высоты во время мытья окон. Министр здравоохранения республики сообщил сразу о нескольких происшествиях.
Вертолёт санавиации перевёз двух пациентов в Республиканский ожоговый центр. Первый — молодой рабочий из Стерлитамака: он получил ожог открытым пламенем на производстве. Мужчина находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Второго пациента доставили из Абзелиловского района — он получил термические ожоги в бане. Состояние — среднетяжёлое. Оба проходят лечение.

В Стерлитамаке 16-летний мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. Подросток — в реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое.

В Уфе женщина выпала с третьего этажа жилого дома во время мытья окон. Она проходит лечение в травматологическом отделении городской больницы №21. Состояние — удовлетворительное.

В 2024 году санитарная авиация Башкирии выполнила 160 вылетов. На вертолёте «Ансат» экстренную помощь получили 164 пациента, 48 из них — дети.

По данным РБК Уфа, к 2030 году в регионе планируют построить семь вертолётных площадок, в том числе рядом с Республиканским ожоговым центром в Уфе. Сейчас служба располагает одним бортом. За несколько лет число вылетов выросло более чем втрое: с 52 в 2022 году до 160 в 2024-м.

13.04.2026
Новости

Жителям Уфы предлагают назвать улицы в честь певицы и мотогонщика

Администрация Уфы вынесла на общественное обсуждение варианты названий для новых улиц в Ленинском и Демском районах. Горожане выбирают имена для улиц — в честь татарской певицы Васили Фаттаховой и 20-кратного
13.04.2026
Происшествия

В Уфе мужчину порезали ножом возле банкомата в продуктовом магазине

Поздним вечером 11 апреля в сетевом супермаркете на улице Габдуллы Амантая в уфимском районе Зелёная Роща произошла поножовщина. Конфликт разгорелся прямо у банкомата внутри торгового зала.
12.04.2026
Происшествия

Жительница Уфы упала с третьего этажа при мытье окон

59-летняя жительница Уфы сорвалась с карниза третьего этажа во время мытья окон 11 апреля. Спасатели сняли пострадавшую с козырька подъезда и передали скорой помощи.
11.04.2026
Происшествия

Сапбордист из Челябинской области утонул на реке в Башкирии

Мужчина отправился на сплав с друзьями в Абзелиловский район. На повороте реки его доска зацепила корягу — он упал в воду и не смог освободиться от страховочного троса.
10.04.2026
Происшествия

Ураганный ветер в Уфе повалил деревья и разрушил облицовку жилого дома

В Уфе 10 апреля сильный ветер обрушил часть облицовки жилого дома в Сипайлово, повредил несколько припаркованных автомобилей и повалил деревья — в том числе на территории педагогического вуза и на улице Гафури.
