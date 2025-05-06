В Башкирии еще одна рыбалка закончилась смертью — 55-летний мужчина погиб на реке Миасс. МЧС республики сообщает уже о втором подобном случае за последние дни.

Всё как в плохом кино: мужчина отправился на лодке за рыбой, а домой не вернулся. Брат погибшего забил тревогу, но самостоятельные поиски результата не дали — пришлось вызывать спасателей.

Те обнаружили перевернутую лодку, а рядом — тело рыбака. Это случилось вчера недалеко от деревни Сулейманово в Учалинском районе. Полиция теперь разбирается в деталях происшествия.

Неделю назад похожая история произошла в Мечетлинском районе. Там в реке Ай утонул 83-летний пенсионер, который тоже отправился порыбачить на лодке. Тело нашли только сейчас.

Похоже, весенняя рыбалка в Башкирии становится опасным увлечением. Берегите себя на водоемах.