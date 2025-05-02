Как все было на самом деле

С утра соцсети Башкирии захватил очередной вброс: якобы кто-то лихо угнал патрульный автомобиль ГИБДД. Но это не «Форсаж», ребят.

Как всё было на самом деле? В Чишминском районе полицейские тормознули подвыпившего водителя на «Дэу Матиз». Мужчина не растерялся — решил метнуться в поля от греха подальше. Правда, суперспринт быстро закончился: патрульные догнали беглеца за пару метров — даже потеть не пришлось.

В ГИБДД всё отрицают: «Патрульное авто не угоняли, не верьте слухам!». Ну а самому бегуну теперь светит штраф в размере 45 тысяч рублей и прощай, права — минимум на полтора года.

Мораль? Не верьте пабликам, когда они обещают голливудщину. Выбежал, догнали, оформили — всё, как по учебнику.