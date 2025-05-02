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В Башкирии распустили байки про угон автомобиля ДПС

Как все было на самом деле
спецсигнал на авто полиции
©полиция Башкирии

С утра соцсети Башкирии захватил очередной вброс: якобы кто-то лихо угнал патрульный автомобиль ГИБДД. Но это не «Форсаж», ребят.

Как всё было на самом деле? В Чишминском районе полицейские тормознули подвыпившего водителя на «Дэу Матиз». Мужчина не растерялся — решил метнуться в поля от греха подальше. Правда, суперспринт быстро закончился: патрульные догнали беглеца за пару метров — даже потеть не пришлось.

В ГИБДД всё отрицают: «Патрульное авто не угоняли, не верьте слухам!». Ну а самому бегуну теперь светит штраф в размере 45 тысяч рублей и прощай, права — минимум на полтора года.

Мораль? Не верьте пабликам, когда они обещают голливудщину. Выбежал, догнали, оформили — всё, как по учебнику.

угон в Башкирии Чишминский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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