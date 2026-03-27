В Башкирии рабочий погиб при падении с восьмиметровой высоты на стройке ледовой арены

На строительной площадке ледовой арены в Дюртюлях 27 марта металлическая балка с двумя рабочими обрушилась с высоты восьми метров. Один из них погиб. Об этом сообщила руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина.

Рабочие отцепляли крюки стропов крана, находясь на балке. Конструкция оторвалась и рухнула на землю.

38-летний мужчина скончался на месте. Его 32-летний коллега получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в Дюртюлинскую центральную больницу. Обстоятельства ЧП расследует Гострудинспекция.

Оба пострадавших — сотрудники уфимской компании «СР-Профиль».

Отметим, что в России продолжается законодательная работа по ужесточению ответственности за сокрытие несчастных случаев на производстве. В феврале 2026 года Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, предусматривающий штраф для юридических лиц до 150 000 рублей. В настоящее время закон ещё не принят окончательно и не вступил в силу.