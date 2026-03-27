В Башкирии рабочий погиб при падении с восьмиметровой высоты на стройке ледовой арены

На строительной площадке ледовой арены в Дюртюлях 27 марта металлическая балка с двумя рабочими обрушилась с высоты восьми метров. Один из них погиб. Об этом сообщила руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина.
Рабочие отцепляли крюки стропов крана, находясь на балке. Конструкция оторвалась и рухнула на землю.

38-летний мужчина скончался на месте. Его 32-летний коллега получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в Дюртюлинскую центральную больницу. Обстоятельства ЧП расследует Гострудинспекция.

Оба пострадавших — сотрудники уфимской компании «СР-Профиль».

Отметим, что в России продолжается законодательная работа по ужесточению ответственности за сокрытие несчастных случаев на производстве. В феврале 2026 года Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, предусматривающий штраф для юридических лиц до 150 000 рублей. В настоящее время закон ещё не принят окончательно и не вступил в силу.

17.03.2026
Новости

В Башкирии слесаря засыпало породой и затянуло в дробильную установку

В Белорецком районе Башкирии 48-летний слесарь-ремонтник предприятия «Фабрика строительного камня «Доломит» погиб при очистке вибропитателя — его засыпало породой и затянуло в механизм.
09.03.2026
Происшествия

В Башкирии лыжник на полном ходу сбил девушку на курорте «Абзаково» и скрылся на белой Kia Rio

На горнолыжном курорте в Белорецком районе Башкирии 32-летний житель Оренбурга снёс девушку на трассе и скрылся, не оказав помощи. Пострадавшую прооперировали.
15.01.2026
Происшествия

В Башкирии установили обстоятельства гибели сотрудника сантехнической компании

Гострудинспекция завершила дело о гибели мастера в Стерлитамаке. Траншея на улице Гастелло обвалилась из-за отсутствия креплений, фирма работала в убыток.
13.11.2025
Происшествия

Семья из Баймака судится с санаторием «Красноусольский» после падения сына со второго этажа

Семья из Башкирии судится с санаторием «Красноусольский» после того, как их 11-летний сын выпал из окна и получил перелом.
31.10.2025
Происшествия

От удара кувалдой: в глаз уфимцу попал осколок железа размером 3×2 мм

40-летний уфимец работал во дворе с кувалдой и пренебрёг защитными очками. Металлический осколок отлетел прямо в глаз. Врачи 8-й больницы провели сложнейшую операцию и сумели спасти ему зрение.
21.10.2025
Происшествия

Чудом остался жив: рабочего в Башкирии засыпало землей в двухметровой траншее

В Белорецке 46-летний строитель чудом выжил после обвала в траншее. Мужчину засыпало землей на глубине двух метров
