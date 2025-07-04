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В Башкирии рабочего убило колесным диском от трактора

В Илишевском районе Башкирии 56-летнего механика убило разорвавшимся колесом. Мужчина демонтировал его, но диск отлетел прямо в голову
колесо трактора
©Imagen

Смертельный удар в голову получил 56-летний механик в Илишевском районе. По сообщениям СМИ, причиной трагедии на рабочем месте стало колесо от сельхозтехники, которое внезапно разорвалось.

Всё случилось 2 июля в машинно-тракторной мастерской племзавода «Урожай» в селе Старокуктово. Мужчина занимался демонтажем колеса от кормораздатчика. Внезапно покрышка не выдержала и лопнула.

Давление сработало, словно взведённая мина. Тяжёлый металлический диск на огромной скорости вылетел из обода и угодил рабочему прямо в голову. От полученной травмы мужчина скончался на месте, ещё до приезда медиков.

Теперь в обстоятельствах гибели разбирается Гострудинспекция Башкирии. По словам замруководителя ведомства Оксаны Вансковой, инспекторы установят все причины и определят виновных в произошедшей трагедии.

К сожалению, подобные случаи для республики не редкость. Похожий инцидент произошёл в Уфе, когда 60-летний мужчина погиб при подкачке колеса от КамАЗа . Тогда покрышка тоже не выдержала давления.

Илишевский район несчастный случай происшествия в илишевском районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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