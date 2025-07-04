В Башкирии рабочего убило колесным диском от трактора

В Илишевском районе Башкирии 56-летнего механика убило разорвавшимся колесом. Мужчина демонтировал его, но диск отлетел прямо в голову

Смертельный удар в голову получил 56-летний механик в Илишевском районе. По сообщениям СМИ, причиной трагедии на рабочем месте стало колесо от сельхозтехники, которое внезапно разорвалось.

Всё случилось 2 июля в машинно-тракторной мастерской племзавода «Урожай» в селе Старокуктово. Мужчина занимался демонтажем колеса от кормораздатчика. Внезапно покрышка не выдержала и лопнула.

Давление сработало, словно взведённая мина. Тяжёлый металлический диск на огромной скорости вылетел из обода и угодил рабочему прямо в голову. От полученной травмы мужчина скончался на месте, ещё до приезда медиков.

Теперь в обстоятельствах гибели разбирается Гострудинспекция Башкирии. По словам замруководителя ведомства Оксаны Вансковой, инспекторы установят все причины и определят виновных в произошедшей трагедии.