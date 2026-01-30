0
В Башкирии пьяный водитель сжег скутер на глазах ДПС

Житель Башкирии сжег свой скутер во время задержания ДПС. Суд обязал нарушителя выплатить государству рыночную стоимость уничтоженного транспорта.
дверь с табличкой судья
©Ньюс-Баш

Житель Мелеузовского района уничтожил свой мопед на глазах инспекторов ДПС, рассчитывая спасти имущество от конфискации за пьяную езду. План не сработал: суд взыскал с нарушителя полную стоимость техники, назначил обязательные работы и лишил прав. Об этом сообщает Прокуратура Республики Башкортостан.

В сентябре 2025 года экипаж ДПС остановил скутер Sym Orbit 50 недалеко от деревни Сабашево. За рулем находился местный житель с явными признаками опьянения.

Водитель быстро осознал, что за нетрезвую езду транспортное средство неминуемо изымут в доход государства. Чтобы не отдавать скутер силовикам, он решил действовать радикально и поджег его прямо на месте оформления протокола. Техника сгорела дотла.

Уничтожение вещественного доказательства не освободило мужчину от уголовной ответственности. Суд признал его виновным в управлении транспортом в состоянии опьянения. Нарушителю назначили 240 часов обязательных работ и запретили садиться за руль на 1 год и 10 месяцев.

Главным итогом стала финансовая сторона дела. Поскольку конфисковать сам скутер физически невозможно, суд применил норму о взыскании денежного эквивалента. С осужденного взыщут в бюджет 22 тысячи рублей — полную рыночную стоимость сожженного мопеда.

Почему уничтожение техники не спасает от конфискации

Попытки уничтожить, спрятать или экстренно продать машину перед судом больше не помогают сохранить активы.

Если подлежащее изъятию транспортное средство утрачено или продано, государство взыскивает его полную рыночную стоимость деньгами. В данном случае водитель наказал сам себя дважды: он лишился скутера (сжег его собственными руками) и теперь обязан заплатить его полную цену из своего кармана.

Похожий случай в Учалах и статистика изъятий за 2025 год

В январе 2026 года в Учалах водитель ВАЗ-2112 после конфликта с инспекторами разбил свою машину и поджег ее прямо на перекрестке, пытаясь не допустить эвакуации на штрафстоянку.

Государство последовательно ужесточает практику изъятия автомобилей у нетрезвых водителей. По данным Госавтоинспекции, только за восемь месяцев 2025 года в регионе задержали почти 14 тысяч пьяных водителей. С момента введения нормы о конфискации суды Башкирии забрали у нарушителей более 80 автомобилей.

В масштабах страны цифры еще выше: в 2024 году российские суды конфисковали более 11 тысяч транспортных средств за повторную пьяную езду. Рост числа таких решений за последние два года — многократный.

